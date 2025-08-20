El Hospital General de Elche incorpora cuatro incubadoras de última generación en Neonatología

Cuatro incubadoras de última generación, que han supuesto una inversión de 118.000 euros, mejorarán la calidad de vida de medio millar de bebés que atiende el Hospital General de Elche, referente para el sur de la provincia. El servicio de Neonatología también ha incorporado un transportador de última generación. El año próximo está previsto adquirir otras cuatro y poner renovar todos estos equipos que van dirigidos a prematuros que requieren cuidados intensivos.

Las nuevas incubadoras destacan por su versatilidad, ya que al mismo tiempo son calentadores radiantes con solo pulsar un botón, lo que permite la estabilidad térmica del bebé y mejorar las condiciones de humedad del espacio, "esto elimina la necesidad de trasladar al bebé y se reduce el estrés y la pérdida de calor", explican desde el centro sanitario. Son aparatos con fácil acceso para el personal y la familia e integra tecnología avanzada para la monitorización y el cuidado integral del neonato. Los dispositivos se destinarán tanto a los niños que ingresan en el Servicio de Neonatología como en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN).

Esta área de Neonatología (Unidad neonatal y UCIN), adscrita al servicio de Pediatría, proporciona atención directa al departamento de salud de Elche- Hospital General, que registra 1.200 nacimientos al año, y es la UCIN de referencia para los departamentos de salud Torrevieja, Orihuela, Elx-Crevillent y el Hospital privado IMED-Torrellano que en conjunto atienden más de 5.000 partos al año. En 2024 ingresaron 285 recién nacidos en la Unidad Neonatal ilicitana y 154 en la UCI Neonatal.

Las nuevas incubadoras y responsables del servicio y del Hospital General de Elche / INFORMACIÓN

Última tecnología

A las cuatro incubadoras se suma un transportador (shuttle) que permite adaptar un respirador y la monitorización completa de los pacientes y las convierte en incubadoras de transporte intrahospitalario, favoreciendo la transición de los recién nacidos de paritorios/quirófano a la unidad o UCIN sin tener que cambiar de incubadora. Esta incubadora con transportador complementa a otra incubadora de transporte intrahospitalario de la que dispone en la actualidad la Unidad. A las cuatro incubadoras nuevas se sumarán otras cuatro en 2026, ya que el objetivo es renovar todos los puestos de la UCIN, que cuenta actualmente con 9 puestos, uno de ellos una cuna caliente para mantener a los recién nacidos, especialmente a los prematuros o con problemas de salud, a una temperatura corporal adecuada, explican desde el centro asistencial.

Además, cuentan con un sistema de cortina de aire y cuando se abren los paneles de acceso, un flujo de aire protege al bebé de la pérdida de calor. También disponen de control de temperatura y humedad y proporcionan calor radiante constante y uniforme en cualquier posición del colchón, que es giratorio 360°, lo que permite girar al bebé sin moverlo, facilitando procedimientos clínicos, exámenes y la colocación adecuada para diferentes intervenciones. También puede deslizarse para fomentar el contacto piel con piel con los padres.

Las puertas de acceso son amplias y se pueden bajar o quitar, lo que facilita el acceso al bebé desde cualquier lado y tienen un diseño centrado en la familia, lo que promueve el vínculo afectivo y se facilita la participación de la familia en el cuidado. El colchón de las incubadoras difunde la presión y está diseñado para preservar la integridad de la piel del bebé, mejorando su comodidad. Por su parte, la base elevable permite ajustar la altura de la incubadora para que sea cómoda para los cuidadores y los padres.

Rayos X

A nivel tecnológico disponen de pantalla táctil a color para monitorear y controlar los parámetros del bebé y del equipo, y tienen báscula integrada para pesar al recién nacido sin sacarlo de la incubadora. Otra de las mejoras es que disponen de placa para rayos X integrada, que facilita la toma de radiografías sin necesidad de mover al bebé gracias a su superficie transparente y radiolúcida.

Una imagen de las antiguas incubadoras de Neonatos del Hospital General de Elche / Antonio Amorós

Tubos y cables

También disponen de puertos de acceso para tubos y cables que posibilitan la conexión de equipos adicionales y sistemas de alarmas con niveles de sonido ajustables y luces de alarma visibles para el personal clínico, pero fuera del campo visual del bebé. Además, incluyen capacidad de comunicación con la historia clínica electrónica del paciente y otros sistemas de información hospitalaria. En definitiva, están diseñadas para minimizar el ruido y disponen de filtración de aire.

El jefe del Servicio de Pediatría del Hospital General de Elche, el doctor José Pastor, explicó que la adquisición de las incubadoras, “permitirá la renovación del servicio y seguir manteniendo niveles de excelencia en la asistencia y seguridad de los pacientes atendidos que se caracterizan por su extrema fragilidad”. Esta inversión forma parte de la estrategia de renovación y mejora de las instalaciones y material sanitario de la Unidad Neonatal y UCIN que se ha emprendido. "Entre otras mejoras se han incorporado dos nuevos respiradores de última generación para ventilación invasiva y no invasiva, nuevos equipos de alto flujo y se está gestionando la renovación de la monitorización centralizada de los 9 puestos de UCIN”, dijo el especialista.