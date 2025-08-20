El Hospital del Vinalopo de Elche forma a 300 familias que cuidan a enfermos

Le dan el alta en el hospital a un familiar que tiene que seguir en reposo, pero, ¿sabemos qué tenemos que hacer? Bajo esta premisa el Hospital Universitario del Vinalopó de Elche está ofreciendo formación práctica y cercana a través de la iniciativa “Escuela de familias”. Un proyecto en el que han participado más de 300 personas y que tiene como objetivo principal darles conocimientos y herramientas necesarias para continuar con los cuidados en casa con confianza y seguridad.

Desde el centro sanitario público, gestionado por el grupo Ribera Salud, recuerdan que "ante el envejecimiento progresivo de la población y el aumento de enfermedades crónicas, el rol del cuidador principal es cada vez más importante, y muchas veces quienes asumen esta responsabilidad lo hacen sin experiencia previa, lo que puede generar inseguridad y estrés". La Escuela de Familias responde a esta necesidad ofreciendo talleres adaptados a cada caso, impartidos por profesionales de enfermería y técnicos en cuidados auxiliares.

Trescientas familias se han mostrado interesadas en esta formación en el Hospital del Vinalopó / INFORMACIÓN

“Nos sentimos mucho más preparados para cuidar a nuestro familiar en casa. Nos explicaron todo de forma clara, con ejemplos prácticos y sin tecnicismos”, comenta una cuidadora tras participar en las sesiones, que se realizan en grupos reducidos, en una sala simulando un entorno doméstico, donde los asistentes pueden practicar técnicas como movilización, prevención de caídas y úlceras por presión, higiene, administración de medicación y detección de signos de alerta. Al finalizar, los cuidadores reciben material informativo y pueden resolver dudas con el personal sanitario.

Confianza

"A través de estas sesiones, promovemos un espacio donde las familias se sienten escuchadas, apoyadas y fortalecidas para cuidar sin descuidarse. Logramos crear un ambiente de confianza donde se resuelven dudas reales y se intercambian experiencias entre cuidadores”, afirma Layla Agustín, técnica en cuidados auxiliares de enfermería. “El momento del alta médica genera muchas dudas. Con esta formación, conseguimos que los cuidadores se sientan acompañados, preparados y seguros para continuar los cuidados en casa”, señala José Francisco Villalba, enfermero del Hospital Universitario del Vinalopó.

Las clases se imparten en grupos reducidos / INFORMACIÓN

Las encuestas de satisfacción reflejan un alto grado de utilidad y confianza en el cuidador, y los profesionales del hospital constatan que esta preparación mejora la evolución y calidad de vida de los pacientes en su entorno familiar. La Escuela de Familias forma parte del modelo asistencial del grupo sanitario Ribera, que apuesta por una atención personalizada, humanizada y orientada a empoderar tanto al paciente como a su entorno cercano.