La granada mollar de Elche vence las plagas pero un 15% se quema por el sol

Si en 2024 la granada mollar de Elche enfrentó una de sus mayores batallas contra la plaga de trips que arrasó los cultivos, este verano la lucha está contra las temperaturas extremas, que están amenazando de lleno al fruto. La Denominación de Origen Protegida, cuando faltan aún meses para la recolecta, hace ya dos pronósticos, uno más optimista que el otro. Por un lado estiman que recuperarán, o al menos se acercarán, a la producción anterior a la pasada campaña ya que han logrado poner a raya a estos insectos diminutos que se ceban con los cítricos, después de que el colectivo lograse negociar con la Unión Europea un tratamiento eficaz.

Eso sí, los productores todavía son incapaces de encontrar el remedio contra las afecciones que puedan producir estas inclemencias, pese a la multitud de ensayos que se han hecho, y teniendo en cuenta las restricciones que tiene el sector para usar ciertos fitosanitarios que podrían ayudar a aplacar los efectos del tiempo. Después de las últimas olas de calor, con alerta roja, el fruto ha padecido las consecuencias y desde cooperativas como Cambayas detectan que mucha granada está quemándose por la exposición al sol al haberse producido temperaturas «fuera de lo normal», como destaca el presidente de la DOP, Francisco Oliva.

Merma

El responsable incide en que no le ha venido nada bien al fruto pasar de estar húmedo con el relente de las primeras horas del día a la alta incidencia solar. A este respecto, traslada que la previsión es que en la próxima campaña de un 15 a un 20% de la producción esté soleada, (dañada en la parte exterior con manchas) lo que supondrá una merma porque el género no cumple con los parámetros que marca el mercado para la comercialización.

Ante esa tesitura, todas las granadas que estéticamente no puedan entrar en los principales canales de venta irán para producir zumo, una salida poco, o nada rentable para el productor, teniendo en cuenta que obtendrá de 10 a 15 céntimos por kilo cuando eso, prácticamente, es lo que le cuesta mantener el cultivo.

Cultivos

Pese a que el tiempo parece jugar en contra de esta dulce fruta, desde la DOP trasladan un mensaje de calma y agradecen que pese a los avatares que han sufrido los productores ya se hayan inscrito unos 400 agricultores bajo este sello de calidad, con lo que esperan llegar a mantener el mismo volumen que en años anteriores, cuando se situaba en medio millar aproximadamente. Por otra parte, se ha reducido de 872 a 851 las hectáreas cultivadas. La DOP tildan de «insignificante» esa diferencia de unas 20 hectáreas ya que entienden que se debe a plantaciones viejas que se dan de baja y que se repondrán por terrenos nuevos. «Lo importante es que siguen confiando», remarca Oliva.

Pedro Valero, presidente de Asaja Elche, manifiesta que al margen de la mollar hay otras variedades tempranas que ya se están cortando y también se pueden estar viendo afectadas por este fenómeno de las olas de calor, mientras que otros frutos como el higo no sufrirán demasiado esta tendencia porque es el final de la campaña.

Hortalizas

De igual forma, apunta que estas temperaturas también pueden ocasionar daños en las plantaciones de hortalizas de invierno como la alcalchofa, teniendo en cuenta que ya ha comenzado la siembra y la plantación se está realizando a últimas horas del día. La dificultad radica en que si los ejemplares no se controlan continuamente pueden deshidratarse por las altas temperaturas si todavía no han enraizado bien.

Alcachofas en el Camp d'Elx, en una imagen de archivo / AXEL ALVAREZ

En este sentido, Valero explica que los agricultores van a tener que enfrentar un 10% más de gasto de agua para reforzar el riego en este tipo de cultivos con tal de asegurar una buena producción.

