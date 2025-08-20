Una promotora inicia los trámites para otro hotel en El Altet con gasolinera y estación de lavado

La mercantil Combustible Torrevieja ha iniciado los trámites ante la Generalitat Valenciana para obtener la Declaración de Interés Comunitario (DIC) que le permita construir un hotel de 92 habitaciones, con gasolinera, al oeste del núcleo de la pedanía de El Altet, según la información recabada por este medio. El solar se sitúa pegado a la carretera nacional 332, muy cerca de la rotonda de acceso a Balsares y Valverde, entre la urbanización Los Limoneros y el Cementerio de la pedanía. La inversión prevista supera los 3 millones de euros. La empresa ya ha obtenido un informe favorable de la autoridad aeroportuaria al proyecto. El hotel sería de "cuatro o cinco estrellas" dicen los promotores en la documentación entregada.

La empresa da el primer paso sobre una parcela de 19.579 metros cuadrados que se utiliza en estos momentos como aparcamiento de vehículos y que es no urbanizable salvo que obtenga el DIC, pues cumple los condicionantes: más de diez mil metros cuadrados de superficie y una ocupación máxima de un 20 %. La solicitud como estación de carburante está sometida al mismo trámite y licencia urbanística, además de informe favorable del Estado, propietario de la vía, con otros condicionantes de superficie y ocupación que también se cumplirían. El hotel estaría a más de 25 metros del Cementerio. El edificio se configura en dos plantas, con una altura máxima de 11 metros. La mercantil considera que reúne las condiciones para obtener la DIC pues "acredita que el emplazamiento dista más de cinco kilómetros de suelo vacante con calificación apta para albergar estos usos (...) la conveniencia de la situación aislada del establecimiento para el disfrute del medio natural y del paisaje o la oportunidad de su situación a partir de la línea de edificación de las carreteras para la prestación de servicio a los usuarios, con justificación de las instalaciones y los servicios previstos en las necesidades objetivas del tráfico rodado y la compatibilidad con la ordenación sectorial de la carretera".

Ubicación del proyecto para el hotel, en la zona roja, donde se observa la nacional 332 y en la parte inferior las dos rotondas hacia El Altet y Arenales, o bien a Valverde y Balsares / INFORMACIÓN

Spa, gimnasio y piscina

Según el proyecto, el hotel tendría 92 habitaciones, restaurantes y terrazas, bar, aparcamiento en superficie, spa, gimnasio, piscina, pista de pádel, sala de conferencias y de eventos. Además, se prevé que la estación de servicio cuente con bar cafetería, tienda-galería comercial, estación de lavado, punto de carga eléctrico y zona de estacionamiento para vehículos pesados. El proyecto prevé la construcción sobre una superficie de 5.320 metros cuadrados para el hotel (con una superficie de edificabilidad de 3.449 metros cuadrados y 2.723 metros cuadrados de ocupación) y de 451 metros cuadrados para la estación de servicio (con la misma superficie de edificabilidad y 887 metros cuadrados de ocupación). El hotel tendría dos plantas sobre rasante y sótano, y un segundo volumen para ocho villas-suites con terrazas descubiertas.

Otro hotel más en El Altet Esta zona próxima del litoral se está convirtiendo en un punto de atracción para este tipo de negocios. Está en su última fase el Hampton, de la cadena Hilton, de 72 habitaciones, más próximo al aeropuerto, junto a otra gasolinera, y hace algunos meses se aprobó en Balsares un camping resort, con capacidad para más de 700 personas, mezcla de acampada y de glamping (al aire libre pero con los lujos de un hotel).

Arenales

El proyecto asegura que "en el entorno de la carretera nacional 332 a su paso por el término municipal de Elche no existe ningún establecimiento hotelero de servicio a la misma. Solo en el interior del núcleo rural de El Altet, por cuya trama urbana ya no discurre la carretera. Hay que esperar a llegar al término de Santa Pola para encontrar uno". Esto se refiere al Hotel AJ Gran Alacant by SH Hoteles, que realmente dista menos de 5 kilómetros. La estación de servicio llevaría aparejados dos rótulos luminosos tipo monoposte y tótem. La empresa defiende el proyecto por la existencia del paraje natural del Clot de Galvany y el núcleo de Arenas del Sol. "Resulta paradójico que un enclave turístico como este último no disponga en la actualidad de un solo hotel" y añade que tampoco Arenales cuenta con área de servicio. Desde la rotonda a la que se accedería al hotel también se puede ir hacia la playa sin necesidad de utilizar la antigua carretera nacional cuando esta discurría por medio del casco urbano de El Altet. En la planta primera habría 49 habitaciones y 43 en la planta baja (incluyendo las suites). Todas con baño.

Así aparece en el proyecto presentado la fachada principal del hotel / INFORMACIÓN

Espacios naturales

El estudio recuerda que en Arenales solo hay una parcela de uso hotelero o asimilado, "número manifiestamente insuficiente, y los alrededores del mismo, siendo suelo no urbanizable, se encuentran en niveles de afección y protección de orden "mayoritariamente) natural, que impedirían el desarrollo de cualquier actividad de esta naturaleza". La parcela, dice el informe, ha tenido en cuenta afecciones, como espacios naturales protegidos, suelo forestal, riesgo de inundación, planes de acción territorial,... y llegado a la conclusión que son muy pocos los que permiten esta iniciativa privada, escogiendo, "la parcela que presenta una mayor cercanía a todos los recursos turísticos". La parcela dispone de agua potable, pero no de saneamiento por lo que plantea una depuradora para las aguas residuales. Sí cuenta con red eléctrica, servicio municipal de recogida de residuos sólidos, transporte público con la línea de autobuses a las pedanías, con parada casualmente en la misma parcela e infraestructura para servicios de telecomunicación. El acceso se haría a través del camino del Cementerio, carretera propiedad de la Diputación.