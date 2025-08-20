Las visitas a los puntos violeta se duplican en las Fiestas de Elche

Los puntos violeta que se instalaron en las fiestas de agosto en Elche han pasado de 2.000 a 5.000 visitas en un año, con lo que el interés por conocer sobre este servicio de prevención ante casos de acoso sexual se ha duplicado.

La edil de Mujer, Caridad Martínez, recordó que durante los días grandes del 7 al 14 de agosto se instalaron tres puntos fijos en el racó FestiElx del Paseo de la Estación, en la barraca municipal en el aparcamiento de la UMH y la zona Elx Music Fest, con más de 3.700 atenciones por parte de promotoras de igualdad y psicólogas, junto a los dos puntos itinerantes en la zona de barracas con alrededor de 700 atenciones y en la zona centro con 832.

Más accesible

La concejala confirmó este miércoles que el hecho de haber cambiado la ubicación de este punto de información al interior del recinto de la barraca municipal fue un acierto, en cuanto a accesibilidad y capacidad de atención por parte de los técnicos. La concejalía achaca que el incremento en las atenciones se debe, en parte, a esa mayor visibilidad, e incluso fue la Policía Local la que recomendó que estos puntos violeta se instalasen dentro del espacio de ocio y no fuera.

Chicas en peligro

En cuanto a las actuaciones de ayuda, se han realizado 13 intervenciones, bien para acompañamiento de chicas que se sentían en peligro y avisaban a familiares para que las recogieran en el punto violeta o para ayudar a jóvenes que, en estado de embriaguez, necesitaban atención sanitaria.

Agentes de la Policía Nacional en los accesos a la barraca / AXEL ALVAREZ

Precisamente se ha producido una coordinación entre los técnicos de la Casa de la Dona, Cruz Roja, la Policía Nacional y Local así como servicios sanitarios para prevenir y eliminar todo tipo de violencia sobre sobre las mujeres y especialmente las agresiones sexuales; informar a la población para educar a jóvenes y personas adultas.

En general, según la edil del área, han sido unas fiestas "sin incidencias graves" y los casos en los que se ha producido una presunta situación de violencia de género han sido derivados directamente al servicio municipal SAIM.

Halloween y Fin de año

A nivel municipal explican que el servicio, para velar por unas fiestas seguras, también se ofrecerá en Halloween y Fin de año, de la misma forma que llega a las principales pedanías con núcleo urbano.