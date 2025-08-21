Elche pierde 400 afiliados en plena temporada alta y el paro repunta hasta 17.529 ilicitanos

Elche ha perdido cotizante a la Seguridad Social, hasta 400, en el mes de julio, cuando la temporada alta del sector servicios, que genera prácticamente tres de cada cuatro oportunidades laborales, está en marcha. Ahora son 88.709 por los 89.109 de junio. La mayoría, como es habitual, del Régimen General de la Seguridad Social, 367 personas (91,75 %) que han ido al paro. También hay 48 autónomos que se han dado de baja y seis empleadas del hogar. Por contra, suben 19 los afiliados al régimen agrario y en dos los del régimen del mar. A pesar de ello, Elche continúa en números verdes. En el último año se han dado de alta en la afiliación a la Seguridad Social 1.661 personas, lo que ha supuesto un crecimiento de un 1,91 % o, lo que es lo mismo, que cada día se hayan generado 4,5 cotizantes más. La mayoría, del régimen general, con 1.349; por los 206 autónomos que ha ganado Elche. Hay 83 trabajadores más en el régimen agrario, 14 en el del hogar y nueve en el del mar. Cifras en cualquier caso que están por debajo de la media provincial (un 2,56 %), de la Comunitat (3,11 %) y nacional (2,26 %). En Elche, de cada 100 trabajadores 78 están afiliados al régimen general de la Seguridad Social, otros 18 son autónomos, otros 2 son del régimen agrario y uno del hogar.

Un comercio liquida productos, en una imagen de archivo de un negocio del sector servicios, el que más empleo genera / Áxel Álvarez

Durante el último mes se firmaron 4.702 contratos en Elche, donde se acumulan 27.835 desde que comenzó el año. Por sectores, la dependencia de los servicios siguió creciendo con 3.708 (20.956 en 2025); muy por delante de la industria, con 526 (3.770); la construcción, con 280 (2.238); y la agricultura, con 188 (871). La mayor parte de las ofertas de trabajo continúa muy segmentada en el grupo entre los 25 y 44 años, con 1.997 y más varones (1.019) que mujeres (978). Los menores de 25 años firmaron 1.555 (852 y 703, respectivamente), mientras que el de los mayores, donde hay más demandantes de empleo, supuso 1.150 (559 y 591).

Poca calidad

Todos estos contratos siguen la tónica de poca calidad durante los últimos meses, porque la mayoría fueron temporales (2.522) y a tiempo parcial (2.652). Un total de 3.761 fueron suscritos por españoles y el resto (941) por extranjeros y comunitarios. Si comparamos estas cifras con las de 2024, vemos que porcentualmente se repiten, pues el pasado año fueron el 44,66 % los contratos temporales (44,77 % en 2025) y un 56,01 a jornada parcial (55,14 % en lo que va de año). Es decir, la calidad del empleo no mejora e, incluso, empeora algo.

Una camarera sirve una consumición en Elche / Áxel Álvarez

Por contra, el empleo se ha situado tras el último dato conocido de julio en 17.529 demandantes. La mayor parte de la búsqueda de empleo se centró en el sector de los servicios, donde se concentran en estos momentos 11.364 personas (64,8 %) por 2.975 en la industria (16,9 %), otras 1.305 en la construcción (7,4 %) y, finalmente, 508 en la agricultura (2,9 %). Hay 10.881 mayores de 44 años que buscan un empleo (62 %), principalmente mujeres, pues son 7.024 por 3.857 varones; hay 5.796 personas que tienen entre 25 y 44 años (3.692 mujeres y 2.104 hombres) y 852 menores de 25 años (431 y 421).

Empleo femenino

En todas las franjas de edad hay más problemas para encontrar empleo siendo mujer. En el cómputo total son 11.147 (63,5 %) por 6.382 varones (36,5 %). Hay 15.035 demandantes que son españoles (85,8 %) y 2.493, extranjeros (14,2 %).