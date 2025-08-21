Una docena de compañías irán a la Mostra de Teatre Dama d'Elx en el 30 aniversario

Treinta ediciones después, el principal escaparate para las compañías teatrales amateur de Elche se mantiene en la ciudad.La próxima Mostra Dama d'Elx regresará al GranTeatro del 16 al 27 de septiembre.

En esta ocasión habrá una docena de propuestas de compañías teatrales de la ciudad, frente a las 16 de 2024, que se darán cita todos los días a partir de las 20 horas, incluido el día de clausura y la obra que se representará ese día de la compañía Maniquí Teatre.

Arranque

El pistoletazo de salida lo dará Príapa teatro con la obra ‘El gitano y la cabra’ del ilicitano Juan A. Valdivia. Y es que la comedia será la gran protagonista de esta edición de la mano de compañías como La Tarántula Teatro, Soy Artista, Noktumbra Teatro, Sáhara Teatro o la escuela de teatro Siete Glorias- Espai Escenic.

También será el debut de compañías como Teharto Teatro o Menudas Lagartas. El drama y la tragicomedia también harán acto de presencia con las obras de Cadillac teatro, La joven trupe y Calandraca.

Clausura

La clausura, el sábado 27 de septiembre, contará con la actuación del grupo Maniquí Teatre Teatro con la obra 'El Pollito’, que ya ha emocionado al público y al jurado en distintos certámenes de teatro nacionales, donde a través de sus testimonios reales se cuenta la vida de Jesús Ruíz, con una mezcla de humor, emoción y realismo desde su juventud rebelde, sus aventuras en el tráfico de drogas y su lucha por encontrar un camino diferente.

En la Mostra se implican más de un centenar de actores y actrices, directores y técnicos, todos ilicitanos. La entrada estará disponible a partir del 5 de septiembre y puede adquirirse en la plataforma www.vivaticket.es o en la taquilla del Gran Teatro a un precio de 2 euros.

Taller

De forma paralela, se ha organizado el curso “Cuerpo y emoción: un viaje teatral a través de las 7 emociones básicas, impartido por Jesús Arribas.

El taller se impartirá los días 4 y 5 de octubre en L´Escorxador y las inscripciones se podrán realizar del 16 al 28 de septiembre a través del correo laplataformatalleres@gmail.com

Reacciones

El encuentro, organizado por la concejalía de Cultura en colaboración con La Plataforma de teatro amateur de Elche se trata de un evento consolidado después de tres décadas y tiene como objetivo que todas las compañías de la ciudad tengan la oportunidad de actuar en el principal espacio escénico local y visibilizar, así, la diversidad del teatro amateur ilicitano, según apuntó este jueves la edil del área, Irene Ruíz.

La presidenta de la Plataforma de Teatro Amateur, Marina Carrasco, resaltó por su parte el apoyo municipal en la organización.