La OMAC de Elche registra 31.000 certificados y 21.000 altas y modificaciones del padrón en solo siete meses

Una de cada cinco ilicitanos (que son 242.317 según el último censo oficial) ha pedido cita entre enero y julio para trámites relativos al padrón. En total, más de 51.000 personas han pasado por alguna de las 14 Oficinas Municipales de Atención al Ciudadano (OMAC), situadas tanto en el casco urbano como en las pedanías. No ha sido esta la única atención ciudadana, pues fueron más de 127.000 servicios los realizados, un dato que no solo marca un crecimiento de 5.000 atenciones respecto al mismo periodo del año pasado, sino que también revela cuáles son las principales necesidades de los vecinos del municipio.

Ciudadanos en la OMAC de Alfonso XII / INFORMACIÓN

¿Por qué la mayoría de servicios tiene que ver con el padrón? Porque es necesario para un sinfín de trámites ante la administración, es decir, lograr el certificado para otro órgano público o bien el mismo, el propio Ayuntamiento, aunque lo lógico sería por este motivo no fuese necesario si ya dispone de la información. En total, en los primeros siete meses del año se han expedido más de 31.000 certificados de empadronamiento y se han tramitado 21.680 altas y modificaciones de padrón. Estos trámites, que a menudo pueden parecer rutinarios, son en realidad esenciales para la vida cotidiana de cualquier persona. El certificado de empadronamiento es el documento que acredita la residencia en el municipio y resulta indispensable para solicitar una plaza escolar, acceder a ayudas sociales, inscribirse en el centro de salud, tramitar un matrimonio civil o incluso regularizar la situación de ciudadanos extranjeros. Es el “pasaporte municipal” que conecta a cada residente con los servicios básicos de la ciudad.

Uno de cada dos ilicitanos ha pasado por la OMAC entre enero y julio / INFORMACIÓN

Por su parte, las altas y modificaciones de padrón reflejan la movilidad interna de la población ilicitana, los cambios de domicilio y el crecimiento en determinadas áreas, incluidas las pedanías. Cada modificación es una prueba más de que Elche sigue siendo un núcleo atractivo de residencia, tanto para familias locales como para personas llegadas de otras partes de España o del extranjero. Como prueba de ello, solo algunos datos Elche ha inscrito en el padrón a 6.500 extranjeros desde 2021. El INE (Instituto Nacional de Estadística) descubre que 41.700 de esos 242.317 residentes no han nacido en España y que los colombianos (7.323) han desplazado en número a los marroquíes (5.957) en solo cuatro años.

La llave a la administración electrónica

Otro de los servicios más demandados, con 14.255 atenciones hasta julio, es la obtención de la firma digital. La pandemia aceleró la transformación digital de la administración pública, y hoy cada vez más trámites requieren esta herramienta: desde presentar declaraciones hasta solicitar becas, subvenciones o realizar gestiones con la Seguridad Social. También identificarse. En Elche, los ciudadanos han entendido la importancia de contar con esta clave electrónica, y la OMAC se ha convertido en un punto de referencia para quienes buscan incorporarse a la gestión digital. De hecho, la OMAC Digital ha atendido ya 12.262 consultas, frente a las 9.500 del año pasado, lo que confirma una tendencia creciente hacia los servicios online.

Una oficina de la OMAC, en Elche / INFORMACIÓN

Ayudas sociales y vivienda

La OMAC también actúa como ventanilla de acceso a políticas de bienestar social. Entre enero y julio se han registrado 13.717 atenciones vinculadas a ayudas del fondo social del agua y a los gastos de vivienda habitual. Estas gestiones son especialmente relevantes para familias en situación de vulnerabilidad que necesitan un respaldo para afrontar costes básicos como el suministro de agua o el pago del alquiler. En un contexto económico marcado por la inflación y la dificultad de acceso a la vivienda, la OMAC se convierte en un recurso fundamental para aliviar la carga de los hogares más afectados.

Una de cuatro visitas fue en la OMAC del centro Elche no solo concentra su atención ciudadana en el centro urbano. La red de oficinas en pedanías —ubicadas en Torrellano, La Hoya, El Altet, La Marina, Las Bayas, Arenales del Sol, Valverde y Perleta— ha gestionado más de 17.500 atenciones en los primeros siete meses de 2025. Para muchos vecinos, estas delegaciones son esenciales, ya que evitan desplazamientos largos y facilitan la igualdad de acceso a los servicios municipales. Esa cercanía representa una de las fortalezas del modelo OMAC, que permite descentralizar la administración y adaptarse a la geografía extensa del municipio.Dentro de la red, la oficina del Centro, situada en la calle Alfonso XII, lidera en volumen de atenciones con casi 36.000 visitas. Le siguen la de Francesc Cantó con 31.220 y la de Plaça de Crevillent con 17.250. Estos datos reflejan tanto la densidad de población como la centralidad de determinadas zonas, y sirven como termómetro de la demanda ciudadana.

Más allá de los trámites concretos, la OMAC cumple otra función esencial: la de ser la primera puerta de información para la ciudadanía. En lo que va de año, se han registrado 32.296 consultas y registros de información, lo que representa la mayor cifra de atenciones después de las relacionadas con el padrón. Preguntas sobre plazos, documentación necesaria o procesos administrativos convierten a estas oficinas en un auténtico “servicio de orientación”, clave para reducir la burocracia y acompañar a los ciudadanos en trámites que, de otro modo, resultarían más complejos.

Un crecimiento sostenido

La evolución de las cifras evidencia un crecimiento constante de la demanda: en 2024 se cerró el año con 197.568 atenciones, frente a las 170.000 de 2023. El ritmo de 2025 apunta a que la cifra volverá a superarse, confirmando el papel de la OMAC como uno de los servicios municipales más utilizados.

Más allá de los números, la OMAC representa el vínculo más directo entre los ciudadanos y el Ayuntamiento, una estructura que recoge las necesidades inmediatas de la población y las traduce en gestiones concretas. Desde un simple certificado hasta el acceso a una ayuda social, cada trámite refleja la confianza de los ilicitanos en este servicio público.