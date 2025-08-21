Elche y Santa Pola, en alerta por el "dragón azul" en las playas

Horas después de que se cerrase este miércoles el baño en los 11 kilómetros de playas de Guardamar del Segura por la presencia del "dragón azul", el temido molusco de cuatro centímetros capaz de provocar náuseas, vómitos y intensos dolores con su picadura, los ayuntamientos de Elche y Santa Pola están también en alerta ante la posible presencia de este ejemplar Glaucus atlanticus (por su nombre científico).

Bandera verde

Esta situación se debe a la cercanía de las playas entre municipios, pese a que hasta la fecha no hay ninguna amenaza por el momento y las banderas ondean de color verde en prácticamente todo el litoral, según confirman ambos ayuntamientos.

Supervisión

Los servicios de salvamento y socorrismo de Elche y Santa Pola están desplegados y ojo avizor en caso de que se encuentren con alguno de estos animales en las costas, de la misma forma que las unidades marítimas de la Policía Local también están supervisando que todo esté en orden, al igual que técnicos de Visitelche que están llevando a cabo un monitoreo continuo de las aguas para descartar la presencia de algún individuo.

El vistoso dragón azul es un animal marino muy tóxico / Pinterest

Indicaciones

Las autoridades recuerdan a los bañistas que sigan las indicaciones de los socorristas y, en caso de avistar un ejemplar o cualquier indicio relacionado con el "dragón azul", reporten la situación de inmediato a los servicios de emergencia. Se recomienda evitar tocar al animal y mantener una distancia segura, así como no manipular objetos extraños que puedan estar asociados al avistamiento. Si hay contacto, hay que enjuagar la zona con agua salada y dirigirse al puesto de socorro o al centro de salud más cercano.

El Glaucus atlanticus, a pesar de su pequeño tamaño, presenta un potente peligro: se alimenta de medusas y acumula sus células urticantes, lo que puede provocar náuseas, vómitos y dolor intenso en las personas.

La alerta se lanzó este miércoles en Guardamar tras el hallazgo en la playa de Vivers de dos ejemplares de este nudibranquio. El alcalde, José Luis Sáez comunicó que la bandera roja permanecería izada entre 12 y 24 horas, según evolucionase la situación. A partir de hoy, la prohibición se informará a los bañistas mediante megafonía, aunque no es posible cerrar físicamente las playas.

Protocolo

El responsable del servicio de socorrismo detectó los ejemplares en la orilla y activó el protocolo de seguridad, que incluye la vigilancia constante y la prevención para descartar la presencia de más individuos. A pesar de la prohibición, la playa de Vivers, situada entre la desembocadura del río Segura y la playa de Babilonia, seguía con afluencia de público, aunque con menos bañistas en el agua.

Pasado

Ya en agosto de 2023 se halló un ejemplar en la playa de La Mata, en Torrevieja, y también se registró la presencia de un caracol nazul (Janthina spp.). La primera observación en playas del litoral mediterráneo data de 2021, en la cala de Las Estacas de Orihuela.

Expertos señalan que su aparición podría estar vinculada a un Mediterráneo cada vez más cálido, con temperaturas cercanas a los 30 grados en la costa de Alicante, lo que favorece condiciones que permiten fenómenos como este.