El Ayuntamiento de Elche comienza por San Antón la limpieza de barrancos por temor a las fuertes lluvias

El miedo a una dana marca la agenda de Pablo Ruz. El alcalde de Elche dio instrucciones hace algunas semanas al concejal de Espacios Públicos, Claudio Guilabert, para adelantar a este viernes los trabajos de limpieza de barrancos por temor a las lluvias torrenciales de septiembre, tan imprevistas que puede ser que pasen de largo o descarguen con furia. Lo cierto y verdad es que nunca había comenzado tan pronto la retirada de baldomeras y cañas, pero también de mucha basura que el incivismo va arrojando y que termina convirtiéndose en un caldo de cultivo que cierra ojos de puente o se enreda en matorrales frondosos hasta convertir los cauces en muros que obligan al agua a buscar otras salidas no tan naturales.

El trabajo no es solo en el casco urbano, donde el Ayuntamiento de Elche tiene competencias y también una obligación, sino a lo largo del curso de los barrancos que cruzan el término municipal, de norte a sur, hasta siete y cada uno con sus características propias, y que son responsabilidad de dos confederaciones distintas, la del Júcar y la del Segura, lo que complica aún más la delimitación de responsabilidades y deberes. Hay años, y eso denunció el PP cuando era oposición, en los que ni siquiera se actuó. Ruz dijo hace unos meses que algunos vecinos le han trasladado que durante una década no han visto limpieza de malezas en lugares como Los Arcos, pero, afortunadamente, las lluvias no llegaron con fuerza causando daños personales ni materiales. Pero el problema con ello se aplaza, no se resuelve.

Los trabajos han comenzado este viernes en Elche para limpiar los barrancos / INFORMACIÓN

Sin mucha información sobre la duración de los mismos ni sobre cuál será el plan de limpieza, el Ayuntamiento de Elche ha comenzado por el barranco de San Antón, quizá el más peligroso de todos porque atraviesa cientos de viviendas en la zona de expansión de la ciudad, junto al estado Manuel Martínez Valero, lo que no ha sido impedimento para que se construyera junto a él los últimos colegios públicos, algo que se decidió en pasados mandatos y que sembró de duda a muchos padres, o, más recientemente, un nuevo centro de salud, aún en obras. Durante las próximas semanas se irá por las brigadas y sus retroexcavadoras y camiones de un barranco a otro, en muchos casos, atendiendo las peticiones vecinales que son cíclicas en los puntos en los cuales se llegan a unir caminos de acceso a viviendas con el final de los cauces, algo que podría parecer insólito pero es una realidad.

Por responsabilidad

El concejal de Agricultura, Juan de Dios Navarro, a preguntas de INFORMACIÓN, insistió en la idea de que el Ayuntamiento de Elche actúa por responsabilidad sin esperar ni a la llegada de ayudas para sufragar estos gastos, que sí han recibido otros municipios y que se han solicitado a las confederaciones con competencias. El equipo de gobierno tampoco se ha quedado esperando autorizaciones, pese a que en alguna ocasión se les haya advertido de la imposición de sanciones coercitivas por realizar trabajos en el cauce, incluso aunque estos hayan sido para el saneamiento de los mismos.

Trabajos de limpieza en el barranco de San Antón, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Navarro recordó la tragedia causada por la dana en la provincia de Valencia el pasado año para explicar que no van a esperar a que nada parecido suceda y añadió que solo desde la prevención habrá resultados. Ruz ha expresado en varias ocasiones que se siente ninguneado por las dos confederaciones que dependen del Ministerio para la Transición Ecológica y que no escucha las peticiones y propuestas -caso del saneamiento para Peñas las Águilas-, que figura desde hace años en la agenda municipal, mientras el temor a las inundaciones ha crecido, se ha multiplicado de hecho, tras lo ocurrido en Paiporta y otros municipios de la huerta valenciana.

Limpieza del barranco de San Antón, junto a Mesalina, este viernes en Elche / INFORMACIÓN

Cámaras

Para saber mejor qué pasa en los cauces, el Ayuntamiento de Elche instaló el pasado invierno las primeras cámaras para controlar algunos de los barrancos, los que considera más peligrosos, y tenía entre sus objetivos continuar con esta tarea para saber en todo momento cuánta agua se puede acumular e informar de ello a la población. También se estrenaron sistemas de alerta, vía móvil, para poder notificar a los ilicitanos cualquier incidencia importante. El pasado año, Ruz movilizó a las brigadas el 5 de noviembre, una semana después de la tragedia valenciana y activando todos los mecanismos, algo que no hizo ni antes ni durante ni después las confederaciones. Lo único que faltaba por mejorar es lo que se ha hecho ahora, comenzar mucho antes de que concluya el verano, incluso durante este caluroso mes de agosto en el que no ha llovido, para que todo esté listo aunque nunca se pueda predecir cuándo se producirá una tragedia causada por el agua.