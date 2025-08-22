La imposición de bandas abre las fiestas en Las Bayas
El pregonero será Rafael Irles Vicente, vecino de la pedanía que regentó durante años un conocido establecimiento de alimentación
El pregón y la imposición de bandas a Reinas y Damas abrirá este viernes, día 22, a partir de las diez de la noche, un intenso programa de Fiestas de Verano hasta el próximo día 31 en Las Bayas, en honor a San Andrés Apóstol. Durante el acto también se impondrán los fajines a los abanderados y festeros infantiles.
El pregonero será Rafael Irles Vicente, vecino de la pedanía y colaborador de las fiestas, quien durante años regentó un conocido establecimiento de alimentación. Tras su disertación las Reinas y Damas de este año recibirán sus correspondientes bandas. Mafalda Rodríguez Pastor es la Reina Mayor, quien estará acompañada por Ana Vicente Canald y Elena García Antón, como Damas Mayores. La Reina Infantil es Maia Quiles Ruiz y sus Damas Infantiles son Violeta Guilló López y Ana María Vicente García.
Por su parte, Andrea Agulló Sánchez, Carol Rodríguez Pastor y Gabriel Escudero Torres recibirán el fajín de abanderados, así como Marc Díaz Agulló, Salva Galindo Poveda y Mar Poveda Segarra, a quienes se impondrá el de festeros infantiles.
Recinto festero
El recinto festero, ubicado en el polideportivo José Vicente Quiles, abrirá a las nueve de la noche y una vez finalizados los citados actos oficiales habrá música disco con servicio de barra y plancha durante toda la noche. El programa de fiestas contempla numerosos actos, desde la gran charanga que se iniciará a las ocho de la tarde del sábado, hasta verbenas, lotería familias, sopar de cabasset, fiestas de la espuma o la IV cursa Festes de La Baia.
La presidenta de la comisión de fiestas, Rita Blasco, invita a todos los ilicitanos e ilicitanas a disfrutar de estas celebraciones y, especialmente, a los vecinos de la pedanía. “Os animo a que nos conozcáis, a que asistáis y participéis en todos los actos programados”, señala la responsable de la comisión.
Fiestas de Invierno
Las Bayas ya tiene preparado también un amplio programa de Fiestas de Invierno, que se celebrarán del 16 al 30 de noviembre y que contempla desde la IV marcha familiar “A Peu”, hasta un día de convivencia vecinal, concurso de paellas, fuegos artificiales, lotería familiar, pasacalles o la ofrenda floral.
Las Bayas está integrada en la Unió de Festers del Camp d’Elx, entidad que preside Andrés Coves, y su programa de actos da continuidad al ciclo festivo de las pedanías ilicitanas que, desde abril hasta noviembre, contempla más de 200 actos, desde actividades culinarias y culturales, hasta verbenas, competiciones deportivas o celebraciones religiosas.
El programa de Fiestas de Verano contempla los siguientes actos:
Viernes, día 22
21:00 h.-Apertura del recinto festero.
22:00 h.-Pregón de fiestas a cargo de Rafael Irles Vicente e imposición de bandas a Reinas y Damas de Honor, mayores e infantiles. Imposición de fajines a abanderados y festeros infantiles.
Sábado, día 23
20:00 h.-Gran Charanga. Salida desde la calle Sempere i Alvarado, con final en el polideportivo.
22:30 h.-Verbena amenizada por la orquesta La Trampa. Habrá servicio de barra y plancha durante toda la noche.
Domingo, día 24
19:00 h.-Lotería familiar en el recinto festero. Horchata donada por la comisión.
Viernes, día 29
21:30 h.-Sopar de cabasset en el recinto festero. Ameniza el Trío Talismán. Reserva de mesas y sillas, miércoles y jueves previo en el recinto festero o con cualquier miembro de la comisión. El coste por silla es de 1,50 euros.
Sábado, día 30
12:00 h.-Fiesta de la espuma a cargo de Animaciones Andrés. Traca de caramelos donada por Pirotecnia Turis.
22:00 h.-Espectacular Las Bayas Remeber Fest 2.0 en el recinto festero. Con Toni Bafles (forever), Paco García (KKO), Di Carlo (KKO) y el dj invitado Loco Dj (Gallery 6).
Domingo, día 31
18:00 h.-Lotería familiar.
Sábado, día 6 de septiembre
17:30 h.-IV Cursa Festes de La Baia.
La programación de Fiestas de Invierno contempla los siguientes actos en el mes de noviembre:
Domingo, día 16
08:30 h.-IV Marcha Familiar ‘A Peu’ con un recorrido aproximado de 8 kilómetros. Salida y llegada en el polideportivo de Las Bayas. Inscripción 1,5 euros hasta 30 minutos antes de la salida. Habrá almuerzo para todos los participantes.
Viernes, día 21
20:30 h.-Campeonato de chinchón en el centro social Francisco Pérez Soler ‘Paco el Panaer’ de las Bayas.
Sábado, día 22
17:00 h.-XII concurso de coca boba en el centro social.
Domingo, día 23
Día de convivencia vecinal con la colaboración de la Asociación de Vecinos.
13:00 h.-Concurso de paellas en el solar junto al centro social. Premios a la degustación y presentación. Solo paellas de pollo, conejo y caracoles. Reserva de mesas y sillas (un euro por silla) a cualquier miembro de la comisión.
18:30 h.-Lotería familiar.
Viernes, día 29
21:00 h.-Nit de comedias con Asprella Teatreal. Al finalizar, baile y chocolate.
Sábado, día 29
11:00 h.-Cucañas, carrera de cintas en bicicleta y juegos infantiles tradicionales. Traca de caramelos. Almuerzo infantil.
12:00 h.-Día del niño. Actividades y juegos infantiles.
18:00 h.-Misa.
19:00 h.-Actuación de la Coral Ilicitana.
21:00 h.-Mascletà nocturna en calle La Casilla a cargo de Pirotecnia Turis.
21:30 h.-Baile popular.
24:00 h.-Gran chocolatada.
Domingo, día 30
Festividad de San Andrés Apóstol
08:00 h.-Despertà.
09:00 h.-Pasacalles con salida desde la plaza La Primavera.
12:00 h.-Ofrenda floral. Salida desde el centro social.
12:30 h.-Misa en honor de San Pedro Apóstol. Oficiada por el párroco Alejandro-Vicente Lucas y cantada por Pau Parrilla con Andrea Sempere al piano.
18:00 h.-Pasacalles con salida desde el centro social.
18:30 h.-Procesión en honor al patrón. Al finalizar, gran castillo de fuegos artificiales desde las inmediaciones del centro social.
24:00 h.-Potente bomba para dar por finalizadas las fiestas de invierno.
