La imposición de bandas abre las fiestas en Las Bayas

El pregón y la imposición de bandas a Reinas y Damas abrirá este viernes, día 22, a partir de las diez de la noche, un intenso programa de Fiestas de Verano hasta el próximo día 31 en Las Bayas, en honor a San Andrés Apóstol. Durante el acto también se impondrán los fajines a los abanderados y festeros infantiles.

El pregonero será Rafael Irles Vicente, vecino de la pedanía y colaborador de las fiestas, quien durante años regentó un conocido establecimiento de alimentación. Tras su disertación las Reinas y Damas de este año recibirán sus correspondientes bandas. Mafalda Rodríguez Pastor es la Reina Mayor, quien estará acompañada por Ana Vicente Canald y Elena García Antón, como Damas Mayores. La Reina Infantil es Maia Quiles Ruiz y sus Damas Infantiles son Violeta Guilló López y Ana María Vicente García.

Por su parte, Andrea Agulló Sánchez, Carol Rodríguez Pastor y Gabriel Escudero Torres recibirán el fajín de abanderados, así como Marc Díaz Agulló, Salva Galindo Poveda y Mar Poveda Segarra, a quienes se impondrá el de festeros infantiles.

La Reina Infantil, Maia Quiles / INFORMACIÓN

Recinto festero

El recinto festero, ubicado en el polideportivo José Vicente Quiles, abrirá a las nueve de la noche y una vez finalizados los citados actos oficiales habrá música disco con servicio de barra y plancha durante toda la noche. El programa de fiestas contempla numerosos actos, desde la gran charanga que se iniciará a las ocho de la tarde del sábado, hasta verbenas, lotería familias, sopar de cabasset, fiestas de la espuma o la IV cursa Festes de La Baia.

La presidenta de la comisión de fiestas, Rita Blasco, invita a todos los ilicitanos e ilicitanas a disfrutar de estas celebraciones y, especialmente, a los vecinos de la pedanía. “Os animo a que nos conozcáis, a que asistáis y participéis en todos los actos programados”, señala la responsable de la comisión.

Las fiestas arrancan este viernes en Las Bayas, en la imagen la Dama Mayor Elena García / INFORMACIÓN

Fiestas de Invierno

Las Bayas ya tiene preparado también un amplio programa de Fiestas de Invierno, que se celebrarán del 16 al 30 de noviembre y que contempla desde la IV marcha familiar “A Peu”, hasta un día de convivencia vecinal, concurso de paellas, fuegos artificiales, lotería familiar, pasacalles o la ofrenda floral.

Las Bayas está integrada en la Unió de Festers del Camp d’Elx, entidad que preside Andrés Coves, y su programa de actos da continuidad al ciclo festivo de las pedanías ilicitanas que, desde abril hasta noviembre, contempla más de 200 actos, desde actividades culinarias y culturales, hasta verbenas, competiciones deportivas o celebraciones religiosas.

El programa de Fiestas de Verano contempla los siguientes actos:

Viernes, día 22

21:00 h.-Apertura del recinto festero.

22:00 h.-Pregón de fiestas a cargo de Rafael Irles Vicente e imposición de bandas a Reinas y Damas de Honor, mayores e infantiles. Imposición de fajines a abanderados y festeros infantiles.

La dama mayor Ana Vicente Canals / INFORMACIÓN

Sábado, día 23

20:00 h.-Gran Charanga. Salida desde la calle Sempere i Alvarado, con final en el polideportivo.

22:30 h.-Verbena amenizada por la orquesta La Trampa. Habrá servicio de barra y plancha durante toda la noche.

Domingo, día 24

19:00 h.-Lotería familiar en el recinto festero. Horchata donada por la comisión.

Viernes, día 29

21:30 h.-Sopar de cabasset en el recinto festero. Ameniza el Trío Talismán. Reserva de mesas y sillas, miércoles y jueves previo en el recinto festero o con cualquier miembro de la comisión. El coste por silla es de 1,50 euros.

Sábado, día 30

12:00 h.-Fiesta de la espuma a cargo de Animaciones Andrés. Traca de caramelos donada por Pirotecnia Turis.

22:00 h.-Espectacular Las Bayas Remeber Fest 2.0 en el recinto festero. Con Toni Bafles (forever), Paco García (KKO), Di Carlo (KKO) y el dj invitado Loco Dj (Gallery 6).

Domingo, día 31

18:00 h.-Lotería familiar.

Sábado, día 6 de septiembre

17:30 h.-IV Cursa Festes de La Baia.

Ana María Vicente Quiles, Dama Infantil / INFORMACIÓN

La programación de Fiestas de Invierno contempla los siguientes actos en el mes de noviembre:

Domingo, día 16

08:30 h.-IV Marcha Familiar ‘A Peu’ con un recorrido aproximado de 8 kilómetros. Salida y llegada en el polideportivo de Las Bayas. Inscripción 1,5 euros hasta 30 minutos antes de la salida. Habrá almuerzo para todos los participantes.

Viernes, día 21

20:30 h.-Campeonato de chinchón en el centro social Francisco Pérez Soler ‘Paco el Panaer’ de las Bayas.

Sábado, día 22

17:00 h.-XII concurso de coca boba en el centro social.

Domingo, día 23

Día de convivencia vecinal con la colaboración de la Asociación de Vecinos.

13:00 h.-Concurso de paellas en el solar junto al centro social. Premios a la degustación y presentación. Solo paellas de pollo, conejo y caracoles. Reserva de mesas y sillas (un euro por silla) a cualquier miembro de la comisión.

18:30 h.-Lotería familiar.

La reina saliente, Andrea Durá Jimenez / INFORMACIÓN

Viernes, día 29

21:00 h.-Nit de comedias con Asprella Teatreal. Al finalizar, baile y chocolate.

Sábado, día 29

11:00 h.-Cucañas, carrera de cintas en bicicleta y juegos infantiles tradicionales. Traca de caramelos. Almuerzo infantil.

12:00 h.-Día del niño. Actividades y juegos infantiles.

18:00 h.-Misa.

19:00 h.-Actuación de la Coral Ilicitana.

21:00 h.-Mascletà nocturna en calle La Casilla a cargo de Pirotecnia Turis.

21:30 h.-Baile popular.

24:00 h.-Gran chocolatada.

Violeta Guilló, Dama Infantil / INFORMACIÓN

Domingo, día 30

Festividad de San Andrés Apóstol

08:00 h.-Despertà.

09:00 h.-Pasacalles con salida desde la plaza La Primavera.

12:00 h.-Ofrenda floral. Salida desde el centro social.

12:30 h.-Misa en honor de San Pedro Apóstol. Oficiada por el párroco Alejandro-Vicente Lucas y cantada por Pau Parrilla con Andrea Sempere al piano.

18:00 h.-Pasacalles con salida desde el centro social.

18:30 h.-Procesión en honor al patrón. Al finalizar, gran castillo de fuegos artificiales desde las inmediaciones del centro social.

24:00 h.-Potente bomba para dar por finalizadas las fiestas de invierno.