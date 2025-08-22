Los organizadores de la Maratón sustituyen la Dama de Elche "copiada" a la Cátedra de la UMH por otro diseño

Los organizadores de la primera edición de la Maratón Elche-Alicante han eliminado la Dama de Elche que incluyeron en toda la publicidad de la prueba, que se disputa el próximo 30 de noviembre. El cambio se produce dos días (este jueves) después de que INFORMACIÓN publicara que los derechos de ese logotipo pertenecen a la Cátedra Dama de Elche, organismo dependiente de la Universidad Miguel Hernández, que tiene entre sus objetivos la promoción del busto ibero. Su director, Francisco Vives, explicó que nadie les había pedido autorización para su uso, ni a ellos ni tampoco a los autores de la obra que trabajan para la agencia de publicidad Tarsa y que, en último término, son los propietarios de los derechos. El diario tampoco ha conseguido saber los motivos que llevaron a su uso.

La silueta del logotipo de la Cátedra Dama de Elche / INFORMACIÓN

Según ha constatado el diario, la página web, donde aparecen como organizadores los ayuntamientos de Elche y de Alicante y el Club Montemar de Alicante, aparece libre de este logotipo, que ha sido sustituido por otro. Como se recordará, a comienzos del mes de agosto se presentaron las medallas que recibirán los más de 2.500 participantes a la prueba y el logotipo de la Cátedra era el que aparecía como referencia en una de las caras compartiendo silueta con el monte Benacantil, como dos símbolos de ambas localidades unidades por una iniciativa deportiva de los alcaldes Pablo Ruz y Luis Barcala, quienes pretenden que tenga continuidad en años venideros. A falta de tres meses para la prueba es más que posible que aún no estén fabricadas y sean sustituidas por las del nuevo logotipo, donde sigue apareciendo el busto universal, pero desde una óptica distinta y con bastantes menos detalles, que eran los que hacía que se viera a las claras que era el de la cátedra.

El logotipo que ahora ha sido suprimido / INFORMACIÓN

Plagio sin explicaciones

Se da la circunstancia de que los organizadores de la Maratón Elche-Alicante no se han puesto tampoco en contacto con los responsables de la Cátedra Dama de Elche para dar algún tipo de explicación o, al menos, ofrecer unas disculpas. Francisco Vives, cuando INFORMACIÓN le preguntó por este asunto dijo que en los años en los que utilizan el logotipo no es la primera vez que alguien se lo ha plagiado sin pedir autorización ni permiso. Con bastante sorna explicaba que "cada vez la gente nos quiere más, tanto que utilizan el dibujo de la Dama de Elche de la Cátedra Institucional de la UMH para hacer sus logotipos o en su publicidad. Nos quieren tanto que ni siquiera nos piden permiso para usarlo, simplemente lo cogen de internet y ya está, a usarlo libremente. Muchas gracias a todos por hacernos tanta publicidad gratuita, nosotros también os queremos mucho y os agradecemos que no nos pidáis que os paguemos por ello, es un verdadero regalo".

Los alcaldes de Elche y Alicante, Pablo Ruz y Luis Barcala, en la presentación de la primera Maratón Internacional Elche-Alicante / INFORMACIÓN/Europa Press

Heridos

Ahora bien, y en un tono más serio, recordaba que "queremos que se den cuenta de que es una obra intelectual, de un equipo de diseñadores que amablemente y sin ánimo de lucro lo cedieron a la Cátedra Dama de Elche y a la Universidad Miguel Hernández", explicando que no se iban a iniciar acciones legales porque ese tampoco es ni mucho menos el objetivo de la cátedra. "Muchos (que lo utilizan) tienen un humilde comercio y lo hacen sin mala fe, quizá desconocen que su dueño intelectual se siente un poco herido porque no se le ha consultado. El permiso de uso es gratuito y si se nos pide para una acción humanitaria o sin ánimo de lucro lo cedemos sin problemas".

La medalla oficial de la I Maratónn Internacional Elche-Alicante, donde se aprecía el logotipo de la Dama que es propiedad de la Cátedra de la UMH / INFORMACIÓN

Ahora bien, explicó que "lo que nos da un poco de rabia es que una gran empresa publicitaria, que debe cobrar unos honorarios por diseñar una campaña de comunicación de la I Maratón Internacional 42K Elche-Alicante, no sea capaz de dibujar algo original y se permita copiar, fusilar, plagiar, o como se quiera decir, nuestro anagrama, y usarlo sin pedirnos permiso. Ese dibujo es nuestro, aunque lo utilicen otros sin nuestro permiso".

Dos corredores se abrazan tras llegar a la meta en la Media Maratón de Elche / Matías Segarra

Otras quejas

No ha sido esta la única polémica que ha generado la Maratón porque las empresas turísticas de Elche se quejaron tanto a la Concejalía de Deportes como a VisitElche de la escasa presencia que están teniendo en beneficio de mercantiles de Alicante a las que se les ha realizado contrataciones para la logística. Quizá la queja más sentida era el hecho de que se promocione a hoteles de Alicante para aquellos corredores que van a participar en la prueba, pero no se haya hecho con los de Elche, pese a que la salida, al menos este año, sea aquí. El edil de Deportes, José Antonio Román, dijo que todos los deportistas tendrán que venir a Elche, viernes o sábado, antes de la prueba a recoger sus dorsales al Hort del Xocolater, donde estará la Feria del Corredor, negando de este modo que la ciudad no tenga presencia real y añadiendo que el año próximo será la Fundación del Deporte la encargada de la organización, en sustitución del Club Atlético Montemar, porque así se acordó.