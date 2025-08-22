Riegos de Levante invierte diez millones para garantizar 1.500 hectáreas de cultivos

La sequía se ha consolidado como uno de los principales problemas de la agricultura en la provincia de Alicante. La falta de lluvias, el descenso de las reservas hídricas y la incertidumbre sobre la continuidad del trasvase Tajo-Segura han situado a los agricultores en una situación crítica. En este escenario, los regantes de Riegos de Levante, con el apoyo del Ayuntamiento de Elche, han impulsado un ambicioso plan de modernización de infraestructuras que pretende garantizar la eficiencia del uso del agua y la supervivencia del campo ilicitano.

El proyecto, que afecta a los sectores 1 al 10 de la zona regable del Tercero de Levante, permitirá transformar casi 1.200 hectáreas de cultivo gracias a la implantación de riego por goteo presurizado, telecontrolado y automatizado. Se trata de un paso decisivo hacia un modelo de gestión hídrica más sostenible en un territorio marcado por la escasez de precipitaciones y de recursos. A ello se sumará la modernización de otras 344 hectáreas en Alzabares Bajo, actualmente en fase de tramitación ambiental, lo que ampliará la superficie beneficiada hasta rondar las 1.500 hectáreas.

El edil de Aguas de Elche, Juan de Dios Navarro, subraya que el Ayuntamiento de Elche está “para ayudar y estar al lado de los agricultores y regantes, porque el campo necesita disponer de las mejores infraestructuras para aprovechar hasta la última gota de agua”. Navarro insiste en que, además de las obras en marcha, la ciudad depende del trasvase Tajo-Segura, “tan necesario y vital para la supervivencia de nuestras tierras”. La visita de Navarro a la Quinta Elevación de Riegos de Levante, acompañado por el presidente de la entidad, Roque Bru, y el vicepresidente, José Esquembre, puso de relieve la importancia del nuevo sistema de filtrado y presurización del agua. Esta instalación es clave para culminar la modernización del 3º Canal de Levante, dado que concentra el tratamiento de las aguas que llegan a los comuneros.

Diez millones financiados

El presidente de Riegos de Levante explicó que la inversión —que alcanza los 10 millones de euros, financiados a través de la Estrategia Valenciana de Regadíos 2020-2030— permitirá ahorrar un 30,41% en consumo de agua. Un recurso liberado que no solo reforzará la dotación de los cultivos, sino que mejorará la calidad del riego gracias al uso de aguas procedentes del embalse de Crevillente, caracterizadas por su baja conductividad frente al agua de río o de azarbes.

Este ahorro se traducirá también en una reordenación de cultivos hacia producciones más rentables y adaptadas a las exigencias del cambio climático. Los sistemas de control de humedad, la reducción de pérdidas y la optimización de la energía destinada al bombeo de agua permitirán mejorar tanto las masas superficiales como las subterráneas, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental.

El Camp d'Elx continúa con su modernización / INFORMACIÓN

Conducción clave

El plan incluye una gran conducción de transporte que llevará agua en presión desde el embalse de Crevillente hasta los sectores 1 al 5 del Canal de Levante. Además, liberará la actual conducción para integrar en la Comunidad General las aguas regeneradas procedentes del tratamiento terciario de la EDAR de Rincón de León, una fuente alternativa de recursos especialmente valiosa en un contexto de sequía prolongada.

El segundo proyecto, aún en tramitación, contempla la modernización de 344 hectáreas en Alzabares Bajo. Esta actuación cubrirá desde el inicio del 3º Canal hasta la carretera CV-865 de Elche a Santa Pola. En conjunto, ambos proyectos constituirán uno de los procesos de modernización de regadíos más relevantes de la provincia, tanto por la inversión económica como por el número de hectáreas beneficiadas.

Bombas de filtrado del agua, durante la visita del edil de Agricultura junto a los responsables de Riegos de Levante / INFORMACIÓN

Estrategia

La estrategia responde a una urgencia evidente: la sequía y la presión sobre los recursos hídricos amenazan con reducir drásticamente la productividad del campo ilicitano. En este sentido, la Comunidad de Regantes de Riegos de Levante ha demostrado que la inversión en tecnología y eficiencia es la única salida viable para sostener la agricultura en un territorio cada vez más árido.

No obstante, las instituciones locales advierten de que no basta con la inversión de los regantes. Navarro ha reclamado a la Generalitat Valenciana, la Diputación de Alicante y el propio Ministerio que incrementen su apoyo económico para consolidar las infraestructuras hídricas. “El campo de Elche necesita que las administraciones sigan invirtiendo, porque cada euro destinado al riego eficiente es un seguro de futuro para nuestros agricultores y para la soberanía alimentaria de toda la región”, señaló el edil.

Quinta elevación de Riegos de Levante / INFORMACIÓN

Lluvias

El esfuerzo de los regantes ilicitanos marca un punto de inflexión: la sequía ya no se combate esperando lluvias, sino anticipándose con tecnología, planificación e inversiones. La modernización de los canales de Levante no solo mejora la eficiencia del agua, sino que protege el modo de vida de miles de familias y refuerza un sector agrícola que, a pesar de las dificultades, sigue siendo motor económico del municipio.