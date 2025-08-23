Un conductor cuestiona el método policial para medir la anchura de las camper y prohibir el acceso al cabo de Santa Pola

Manolo Gras, un vecino de la Vega Baja, ha hecho de su furgoneta una forma de vida. Es como un caracol, que viaja con la casa a cuestas y recorre el mundo en busca de calas, playas infinitas, naturaleza, calma, paz y aventura. Uno de esos viajes le llevó a un lugar cercano a su domicilio y que hasta febrero era un auténtico paraíso para estos vehículos: las playas situadas bajo el faro de Santa Pola. Lo era hasta tal punto que decenas de vehículos camper lo saturaban, incluido incluso algún tráiler y autobús, que permanecía durante semanas enteras en un punto privilegiado de la costa desde el cual no solo se oyen las olas, también casi se tocan.

Carteles de prohibición que hasta ahora se incumplían en el término municipal de Elche bajo el faro de Santa Pola / Matías Segarra

El Ayuntamiento de Santa Pola ha limitado a 2,20 metros la anchura máxima de los vehículos que circulaban por esta carretera a sabiendas de que las camper son más anchas que los turismos intentando de este modo ponerles coto, como también han hecho en aparcamientos urbanos estableciendo en 5 metros la longitud máxima. Manolo Gras conocía la norma, pero entendía que no iba con él porque asegura a INFORMACIÓN, la suya no es tan ancha. Y no es que lo diga él, es que lo dice la tarjeta técnica de su vehículo y contra eso, entendía, nadie lo puede cuestionar.

Una imagen de archivo de caravanas bajo el faro de Santa Pola, algo que ahora ha quedado prohibido / Antonio Amorós

«Las camper somos un colectivo cada vez más amplio y respetuoso con el entorno, pero es preocupante la situación que está teniendo lugar en el entorno del Cabo de Santa Pola, y que afecta directamente a quienes viajamos estos vehículos», explicaba.

Denuncia

Así explica el encuentro que tuvo con una pareja de agentes de la Policía Local que le amenazaron, asegura, con denunciarle por circular por allí con base a la citada señal de 2,20 metros de anchura. «Lo más grave es que, a pesar de mostrarles la ficha técnica oficial de mi furgoneta, que acredita que su anchura es inferior a ese límite, los agentes se negaron a aceptarlo», explica al diario.

Una de las señales de la controversia / Matías Segarra

Y, ya se sabe, con los agentes de la policía siempre es difícil la negociación o que entiendan que no siempre tienen la razón... ¿o sí?. El conductor añade que los agentes le aseguraron que «la anchura total del vehículo debía incluir los retrovisores, lo cual no está contemplado en la normativa vigente», asegura con firmeza, mientras añade que «tampoco es el criterio habitual que manejan otros cuerpos de Policía Local a los que he consultado. De hecho, varios ayuntamientos me han confirmado que el criterio válido para este tipo de señalización debe ser el que aparece en la ficha técnica del vehículo, sin contar elementos sobresalientes como retrovisores o antenas, tal y como dice la legislación». Pero los agentes no atendieron a sus razones y su enfado por la incomprensión y por el hecho de considerar que estaban negándole un derecho fue creciendo, lo que acabó al final en un escrito en el registro del Ayuntamiento de Santa Pola explicando su caso. Esta semana ha mantenido una reunión con una responsable municipal que le ha dicho que de ser cierto lo que él plantea... cambiarán la señal a 2 metros para que sea más restrictiva porque el objetivo es poner coto a las camper.

Turismos casi tocando la arena bajo el faro de Santa Pola / Matías Segarra

«Criterio erróneo»

«Me consta que el propio Departamento de Policía Local del Ayuntamiento de Santa Pola está al tanto de esta controversia y reconoce que el dato válido debe ser el reflejado en la ficha técnica. Sin embargo, hasta la fecha no se ha tomado ninguna medida para corregir el criterio erróneo que algunos agentes siguen aplicando en la zona, generando confusión y tensión innecesaria», dice con seguridad. Su caso no solo le afecta a él, sino al resto de usuarios de este tipo de vehículos, de esta forma de vivir. «Muchas otras personas que circulan por la zona en camper se sienten perseguidas, hostigadas o directamente expulsadas de un espacio público sin base legal clara ni respeto por la documentación técnica oficial del vehículo», concluye al tiempo que explica que solo le queda el contarlo y visibilizarlo: «no puede ser que un ciudadano sea discriminado de esta manera».

Un conductor cuestiona el método policial para medir la anchura de las camper y prohibir el acceso

En cualquier caso, la medida puesta en marcha por los dos municipios ha reducido de una forma tajante el paso de estos vehículos por debajo del faro, una carretera estrecha y llena de vehículos en temporada alta, muchos estacionados de cualquier manera, cuyos propietarios disfrutan de la brisa del mar, el baño y la sombrilla durante la larga jornada... eso si no son propietarios de una camper.