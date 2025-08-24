Uno de cada diez huertos de Elche recuperará el uso agrícola para proteger el Palmeral

Si hace días el Ayuntamiento exhibía huertos de palmeras repletos de tagetes para la batalla de flores de las Fiestas de Elche, recientemente los cultivos de girasoles en algunos rincones dentro de la zona Unesco también han empezado a convertirse en reclamo turístico, hasta el punto que hay creadoras de contenido con cientos de miles de seguidores dedicando reels de Instagram sobre la estampa.

Hay quienes incluso paran el coche a escasos metros de l'Hort de Malena, en el camino del Pantano, para contemplar campos repletos de la icónica planta de las pipas. Podría decirse que se está cumpliendo una de las pretensiones del Ejecutivo local de PP y Vox que era cambiar la imagen de degradación que presentaban algunos huertos para conformar una biodiversidad atractiva para ilicitanos y visitantes. Eso sí, todavía queda un largo camino ya que hasta la fecha el Ayuntamiento sólo ha podido recuperar el uso agrícola en uno de cada diez huertos municipales. Por ahora se ha actuado, o se va a intervenir en el corto plazo, en una decena de estos espacios repletos de palmeras aunque el reto de la Administración local es, por fases, llegar a los 90 huertos de titularidad municipal (72 históricos y una veintena fuera del perímetro de protección de la ley del Palmeral).

Los campos de girasoles en huertos como el de Malena se ven desde el camino del Pantano / AXEL ALVAREZ

Modelo de Pontos

El objetivo, según confirman desde el área de Espacios Públicos es que progresivamente se vayan preparando para devolverles los usos tradicionales con la plantación de las especies antes descritas y otras de secano como la colza o la alfalfa, recuperando lo que se hacía hace unos 70 u 80 años como ocurrió recientemente en Hort de Pontos, enclave que tiene una programación cultural para extender en la ciudad los valores del Museo Escolar de Pusol.

Según Claudio Guilabert, edil del área, la prioridad es adecentar primero los huertos urbanos, más próximos a las viviendas. Una de las razones, más allá de una cuestión estética, es que desde el departamento han detectado que la plantación de flores y otras especies está incentivando que las palmeras ganen vigorosidad y se reduzca el riesgo de que sufran estrés hídrico, fenómeno por el cual las palmeras suelen caerse como ocurrió en 2024 sobre una terraza de la Glorieta, percance que obligó al equipo de gobierno a preparar un censo, asegurar el resto de palmáceas y retirar las que más peligro presentaban.

200.000 tagetes para la batalla de flores de las fiestas de Elche / Áxel Álvarez

El principal motivo de que las datileras estén más cuidadas es que se está incentivando el riego para mantener, también, todo el ecosistema que se está generando alrededor tras la siembra, ya que hasta la fecha solamente se labraban los huertos.

¿Será estable la producción? Compromís le reclama al equipo de gobierno que explique bajo qué formula contractual se está realizando esta producción en los huertos, y si será estable todo el año o incluso si se está cosechando de forma ecológica. Plantean convenios con colectivos agrarios para devolver el sentido agrícola y garantizar el mantenimiento y ven imprescindible, también, contar con el plan de uso y gestión del Palmeral para hacer una programación global de recuperación.

La mayor dificultad es «que no damos a basto con la infraestructura hidráulica», destaca José Esquembre, vicepresidente de Riegos de Levante margen izquierda. El profesional sostiene que pese a que los huertos tienen acequias principales se tiene que intervenir acometiendo pasos de agua para permitir el riego a manta, lo que no requiere una gran inversión, exponen. Al hilo, manifiestan que en el momento en el que puedan utilizar el agua regenerada de Algorós se avanzará en el proyecto de plantación.

En cuanto al beneficio que obtendrá el Ayuntamiento de estos cultivos, por ahora se descarta que puedan explotarse por ejemplo los girasoles ya que al tratarse de huertos protegidos no pueden entrar cosechadoras, con lo que una de las posibilidades es que las plantas en mal estado se trituren para convertir en abono y se recogerán las plantas forrajeras para convertirla en alpaca con la que los ganaderos locales se podrían beneficiar.