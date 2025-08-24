La moda de Tamarit que vistió a generaciones en Elche se despide

Antonio Alarcón, desde el otro lado del mostrador, saca una libreta y muestra un listado infinito de varias hojas con la cantidad de primeras marcas con las que ha podido trabajar a lo largo de estos 40 años. Hace este ejercicio de recordar lo que han dado de sí cuatro décadas de actividad en la plaza de las Flores de Elche ahora que anuncia su jubilación.

Tamarit, todo un icono de la moda de caballero se despide de la ciudad, lo que evidencia que el centro histórico pierde otra seña de identidad comercial principalmente por la falta de relevo generacional y tras haber sorteado varias crisis por el cambio en los hábitos de consumo.

Liquidación

El negocio se encuentra en liquidación y aunque no hay una fecha clara de cierre, todo apunta a que se baje por última vez la persiana en septiembre.

«He trabajado desde los 16 años, creo que ya era hora de poder dedicar un fin de semana a mi familia y, sobre todo, a mis nietos», explica con una mezcla de nostalgia y alivio acompañado de sus cuñados, Pedro Mogica y Enrique Mogica, con quienes fundó el negocio el 5 de marzo de 1985 e inspirados por su suegra, Isabel García, que tenía un puesto de ropa en la plaza junto a sus cuñados. Al dar el salto a la tienda física incluso ampliaron mercado abriendo Corredora 49 (ya extinta) «donde incorporamos a las mejores dependientas de Elche a las que les guardamos un cariño especial, igual que a mi sobrino Kike», narra el ilicitano sin querer olvidarse de nadie que ha remado a favor de este proyecto familiar.

Marcas

Desde el principio, Tamarit apostó por marcas que no eran fáciles de encontrar en Elche: Armani, Caramelo, Fáconable, Diesel, Closed. «No teníamos Prada ni Gucci, eso era otro nivel y para quien quisiera irse a Madrid. Pero aquí trajimos lo mejor, lo puntero, lo que vestía al hombre elegante sin tener que salir de la ciudad», refiere el gerente, que se muestra orgulloso del legado que ha dejado y de haberse mantenido en el sector a escasos metros de su mujer, Isabel Mogica, y su cuñada Julia Arillo, quienes regentan la tienda de moda femenina Rodeo que tiene medio siglo de trayectoria.

Antonio Alarcón, a la izquierda, junto a sus cuñados en el interior de la tienda / Begoña Alarcón

El ilicitano narra que han llegado a vestir a grandes empresarios y que incluso el Elche C.F. confió durante años en esta casa para los trajes de gala del equipo. Durante décadas esta boutique ha sido sinónimo de distinción. Las reformas y la inclusión de nuevas marcas como Jacob Cohën, Orian, Stone Island o Fay, marcaron un antes y un después. La tienda también fue escenario de anécdotas curiosas, como aquel día en el que apareció un representante de Hugo Boss en la plaza «preguntando por quiénes éramos. Recuerdo que me sorprendió porque venía un viernes, a puerta fría, y acabó ofreciéndonos la marca. Eso nos dio un empujón enorme», relata.

La familia, volcada

La familia se volcó en el negocio. «Los sábados por la tarde estábamos todos trabajando. Era la costumbre: la gente venía después de comer, y se notaba. Hoy eso ya no existe, la gente compra por internet y es muy difícil competir, aunque tengamos página web», señala Begoña Alarcón, la hija del matrimonio que decidió encaminar su vida profesional por otros derroteros como publicista.

Digamos que la ciudad fue testigo de ese esfuerzo colectivo. «Había familias enteras que compraban con nosotros: la madre y las hijas en la tienda de mujer, el marido y los hijos en la de hombre. Hemos vestido a varias generaciones, y eso es impagable», añade Isabel, la mujer de Antonio. Y es que han visto a chavales venir con sus padres, luego volver con sus novias, y después traer a sus hijos. «Y todavía hoy me cruzo con clientes en la carnicería que me dicen: ‘A usted le compré un pantalón hace 20 años y todavía lo tengo’. Eso no tiene precio».

Crisis

Reconocen, sin titubeos, que los centros comerciales, la crisis del ladrillo en 2008 y el despunte de las ventas online, con la irrupción de multinacionales que ofrecen artículos baratos, les impactó. «Hemos resistido mucho, pero es difícil que las nuevas generaciones valoren la ropa de calidad. Están acostumbrados a comprar veinte prendas a 20 euros en lugar de un buen traje que les dure años», apunta Begoña, quien, pese a que no comparte esta tendencia, entiende que se trata de una cuestión de los tiempos que corren.

Tamarit cierra y quienes más los echarán en falta son aquellos clientes que cuando cruzaban el umbral del negocio se sentían como en casa.