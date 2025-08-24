El TSJ ratifica el despido de una auxiliar por olvidarse una niña en el bus escolar en Elche

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha confirmado el despido disciplinario de una trabajadora encargada de acompañar a menores en el transporte escolar tras un incidente en octubre de 2022 en Elche, cuando una niña de tres años permaneció olvidada dentro del autobús escolar hasta que el conductor la encontró al llegar al túnel de lavado. La resolución desestima su recurso y confirma la sentencia del Juzgado de lo Social que ya había considerado procedente el despido al considerar que había incumplido su deber de vigilancia.

La sala subraya que la trabajadora, con antigüedad desde 2005, es decir, desde hacía 17 años cuando ocurrieron los hechos, desempeñaba funciones de auxiliar de ruta y tenía la responsabilidad de garantizar que ningún menor quedara dentro del vehículo al llegar al colegio. En la carta de despido, la empresa le imputó haber quebrantado «los deberes y principios laborales de cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad con las reglas de la buena fe y diligencia». Según los hechos declarados probados, el 3 de octubre de 2022 la ruta escolar finalizó con normalidad en el colegio, pero al poco tiempo el conductor descubrió que en el interior del autobús aún permanecía una menor de tres años que no hablaba español. La niña apareció entre los asientos, el chófer se puso en contacto con la auxiliar y ambos decidieron llevar a la niña de vuelta al centro escolar «sin acompañamiento de la trabajadora». Minutos después, la misma empleada comunicó el incidente a un superior.

Un transporte escolar / INFORMACIÓN

"Imprudencia o negligencia"

La empresa consideró que esta actuación suponía una «imprudencia o negligencia que afecta a la seguridad del servicio» y una transgresión de la buena fe contractual, causas tipificadas como faltas muy graves en el convenio colectivo del transporte de viajeros de Alicante. También se decía que el protocolo de actuación era muy claro en todo el trayecto. «A la subida del alumnado, el conductor permanecerá dentro del vehículo toda la ruta. La auxiliar abre el portón y coordina la entrada ordenada de escolares al vehículo. Serán los niños y padres los que colocarán las mochilas en el maletero del autobús». Añadía que «en la bajada en el centro escolar, el conductor apaga el motor, abre el portón y hace de apoyo a la auxiliar (con la recogida de mochilas, revisión del vehículo, etc.). La auxiliar ayuda a bajar a todos los alumnos, lleva el control de recogida de mochilas y mantiene el orden en la entrada al centro».

Tras el incidente y ese mismo día se envió por la empresa a los trabajadores un WhatsApp que decía así: «Importante: Es obligatorio tanto a la ida como a la vuelta llevar un control de subida de niños al bus y asegurarse que no quede ninguno en el interior. Se trata de un control diario. Estamos preparando copias de los listados para entregároslos mañana. Como no lo tendréis a primera hora, emplead el último que tenéis actualizado. (...)Esta será la forma de trabajar hasta tener un procedimiento definitivo». La trabajadora presentó alegaciones en las que pidió que no se le sancionara, insistiendo en que no había desobedecido órdenes ni actuado con imprudencia, y que el incidente excedía de la diligencia exigible a su puesto. El abogado de la trabajadora consideró que debían revisarse los hechos probados. Alegó que la recurrente no disponía de un listado diario de los niños a desplazar y que fue el conductor quien había revisado el autobús antes de partir. También defendió que había informado de inmediato a su superior y que el incidente no se debió a negligencia suya.

La primera sentencia de despido se dictó en la Ciudad de la Justicia de Elche / Áxel Álvarez

Argumentos

Sin embargo, la sala rechazó sus argumentos. En su sentencia recuerda que la valoración de la prueba corresponde al juzgador de instancia y que las modificaciones fácticas solo pueden basarse en pruebas documentales claras e incuestionables, lo que no concurría en este caso. El tribunal afirma de manera tajante: «Es cierto que los hechos imputados en la carta de despido no evidencian dolo de la trabajadora, pero también lo es que constituyen una negligencia muy grave al no haberse cerciorado, como era su obligación, que ningún niño se quedase en el autobús». Asimismo, recuerda que el transporte escolar implica un deber de vigilancia reforzado, dada «la escasa edad de algunos de los niños usuarios del servicio», lo que exigía una atención especial.

El fallo del TSJCV confirma el despido disciplinario como procedente, señalando que la gravedad de los hechos justifica la decisión empresarial. La sala rechaza que la sanción fuese desproporcionada y advierte de que el descuido pudo haber tenido consecuencias mucho más graves que un simple retraso en la llegada de la menor al aula. El tribunal añade que no se imponen costas procesales a la trabajadora por gozar del beneficio de justicia gratuita.