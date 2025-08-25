El Ayuntamiento de Elche sufre un ciberataque

El Ayuntamiento de Elche ha sufrido este lunes un ciberataque, según ha confirmado el diario en fuentes municipales. La actividad prácticamente está paralizada y se ha ordenado a todos los funcionarios que apagen los equipos para evitar el robo de datos o el acceso de terceros.

La situación es grave, según relata una nota municipal: "El Ayuntamiento de Elche ha registrado un ataque informático en el día de hoy por el que se encuentra inoperativo el sistema informático municipal. El departamento de Innovación del Ayuntamiento y empresas especializadas en ciberseguridad están analizando el incidente y trabajando para restablecer la normalidad a la mayor brevedad posible. Esta mañana se ha reunido el Comité de Crisis del Esquema Nacional de Seguridad del Ayuntamiento de Elche, presidido por el actual alcalde en funciones Claudio Guilabert, que está en contacto permanente con el Centro de Seguridad TIC de la Comunidad Valenciana y el Centro Criptológico Nacional. En las Oficinas Municipales de Atención al Ciudadano (OMAC) continuará la atención presencial sin realizarse trámites administrativos y una vez restablecido el sistema, a aquellas personas con cita previa se les llamará para facilitarles una nueva cita. El teléfono de atención es el 010 en horario de 8.30 a 13.45 horas".

Entre los departamentos que habrían sufrido este ataque se encuentra el de nóminas y el del censo, dos de los más sensibles porque se tienen que garantizar el pago a los funcionarios de sus sueldos, así como los datos de todos los ciudadanos.

Pantallazo recibido por funcionarios de un departamento del Ayuntamiento de Elche / INFORMACIÓN

Correo electrónico

El Ayuntamiento ha decidido cortar el acceso al correo electrónico y el apagón de ordenadores hace que toda la actividad esté en estos momentos suspendida, según las mismas fuentes. "Por motivos de seguridad se va a cortar el servicio de internet" es uno de los mensajes que están llegando a los funcionarios. Está claro que así es imposible trabajar. En estos momentos hay bastante desconcierto a la espera de una solución.

En otro mensaje se dice: "Por motivos de seguridad el acceso a las carpetas de seguridad queda restringido" y asegura que el sistema se restablecerá, cuando esté resuelto, sin previo aviso.