Las Bayas inicia sus Fiestas de Verano en Elche con una gala marinera
La pedanía corona a sus nuevas Reinas y Damas ante un millar de vecinos e inicia sus actos festeros
La pedanía de Elche de Las Bayas dio este fin de semana el pistoletazo de salida a sus Fiestas de Verano con una gala de inspiración marinera que reunió a cerca de un millar de asistentes en el recinto festero. El acto incluyó el pregón, la imposición de bandas a las Reinas y Damas de 2025, así como la entrega de fajines a los abanderados y a los festeros infantiles.
Un pregón con historia local
La velada comenzó con el pregón a cargo de Rafael Irles Vicente, histórico comerciante de la pedanía, quien subió al escenario acompañado por su hija Susana, encargada de la lectura. El texto, breve y documentado, repasó la transformación urbanística y social de Las Bayas desde la apertura de la carnicería familiar hasta el presente.
“Al mismo tiempo que la tienda de mi padre prosperaba, el pueblo de Las Bayas crecía. Primero abrieron la farmacia, luego vino el médico, el practicante, la nueva iglesia, el quiosco, el bar de Andrés. El primer edificio de pisos se construyó justo enfrente de la carnicería de mi padre. Crecía el pueblo y crecía la convivencia… aquello no era solo una tienda, sino un punto de encuentro de apoyo comunitario, en pocas palabras, el comercio hacía pueblo”, señaló el pregonero a través de su hija.
La puesta en escena, con barquitos de papel, anclas y timones a ambos lados de la entrada del polideportivo, reforzó la ambientación marinera de la cita. Como recordó el presentador José Vicente Giménez, tesorero de la comisión de fiestas: “Esta noche la brisa marina nos trae hasta Las Bayas. Hemos anclado en este puerto de sueños para celebrar el inicio de una nueva travesía. Nos reunimos bajo la luz de un faro que guía nuestra juventud, nuestras tradiciones, nuestras fiestas. En esta orilla de ilusión, estamos listos para iniciar el acto de imposición de bandas a nuestra nuevas Damas y Reinas”.
Las nuevas Reinas y Damas
La entrada del estandarte, de la mano de Jesús Bernad, abrió el turno a la despedida de las representantes de 2024, quienes dedicaron emotivas palabras a familiares, comisión y compañeras. Posteriormente, ellas mismas impusieron las bandas a sus sucesoras. Mafalda Rodríguez Pastor fue proclamada Reina Mayor, mientras que Ana Vicente Canald y Elena García Antón recibieron las bandas de Damas Mayores. En el ámbito infantil, Maia Quiles Ruiz fue nombrada Reina y tanto Violeta Guilló López como Ana María Vicente García, Damas Infantiles.
Antes de este momento, los abanderados Andrea Agulló Sánchez, Carol Rodríguez Pastor y Gabriel Escudero Torres, junto a los festeros infantiles Marc Díaz Agulló, Salva Galindo González y Mar Poveda Segarra, habían recibido sus fajines y bandas de manos de sus predecesores.
La presidenta de la comisión de fiestas, Rita Blasco, mostró su satisfacción por el desarrollo de la gala, en la que recibió un corbatín y un cuadro conmemorativo de las representantes de 2024.
Autoridades y entidades presentes
El acto contó con la presencia de las Reinas y Damas Mayores e Infantiles de Elche y de miembros de la Gestora de Festejos Populares, así como de representantes de la Unió de Festers del Camp d’Elx (UFECE), encabezados por su presidente, Andrés Coves. También asistieron los concejales de Fiestas, Inma Mora, y de Pedanías, Pedro José Sáez, junto a distintos ediles de la Corporación municipal y representantes de entidades sociales, deportivas y culturales.
Antonio Soler, vicepresidente de UFECE, felicitó a las representantes salientes destacando que “lo han dado todo” y aseguró que “seguimos contando con ellas para siempre, tanto la comisión como la Unió de Festers”. Sobre las nuevas Reinas y Damas señaló que “esperamos muchísimo de ellas, igual que sus compañeras, vivirán unas buenas convivencias y experiencias”. Además, agradeció a Rita Blasco “todo el apoyo de la comisión de fiestas”.
Por parte del Ayuntamiento, Mora y Sáez impusieron la insignia municipal al nuevo reinado. Sáez dirigió unas palabras a los cargos de 2024: “Aunque su barco haya atracado no es una aventura que vaya a terminar”. Y a las recién proclamadas les recordó: “Vuestro barco zarpa esta noche, tenéis un año que comienza esta noche para representar a vuestra comisión, a Las Bayas y, por ende, a las fiestas de Elche, así que disfrutadlo, vividlo y atesoradlo”.
El cierre de la gala, tras las felicitaciones de distintas entidades y personalidades locales, incluyó un espectáculo de fuegos artificiales y la interpretación del himno de Elche, con toda la “tripulación” en pie.
Un calendario festivo completo
El programa de Fiestas de Verano ofrece actividades variadas: desde la gran charanga hasta verbenas, loterías familiares, el tradicional sopar de cabasset, fiestas de la espuma o la IV cursa Festes de La Baia.
La presidenta de la comisión invitó a todos los vecinos de Elche a sumarse: “Os animo a que nos conozcáis, a que asistáis y participéis en todos los actos programados”.
Las Bayas también tiene previsto un calendario para sus Fiestas de Invierno, del 16 al 30 de noviembre, con propuestas como la IV marcha familiar “A Peu”, convivencia vecinal, concurso de paellas, pasacalles, ofrenda floral y fuegos artificiales.
Integrada en la UFECE, la pedanía forma parte de un ciclo festero que entre abril y noviembre reúne más de 200 actos en distintas partidas rurales, con actividades culturales, deportivas y religiosas que refuerzan la identidad colectiva de todo el Camp d’Elx.
Programa de Fiestas de Verano en Las Bayas:
Viernes, día 29
21:30 h.-Sopar de cabasset en el recinto festero. Ameniza el Trío Talismán. Reserva de mesas y sillas, miércoles y jueves previo en el recinto festero o con cualquier miembro de la comisión. El coste por silla es de 1,50 euros.
Sábado, día 30
12:00 h.-Fiesta de la espuma a cargo de Animaciones Andrés. Traca de caramelos donada por Pirotecnia Turis.
22:00 h.-Espectacular Las Bayas Remeber Fest 2.0 en el recinto festero. Con Toni Bafles (forever), Paco García (KKO), Di Carlo (KKO) y el dj invitado Loco Dj (Gallery 6).
Domingo, día 31
18:00 h.-Lotería familiar.
Sábado, día 6 de septiembre
17:30 h.-IV Cursa Festes de La Baia.
Programación de Fiestas de Invierno (noviembre) en Las Bayas
Domingo, día 16
08:30 h.-IV Marcha Familiar ‘A Peu’ con un recorrido aproximado de 8 kilómetros. Salida y llegada en el polideportivo de Las Bayas. Inscripción 1,5 euros hasta 30 minutos antes de la salida. Habrá almuerzo para todos los participantes.
Viernes, día 21
20:30 h.-Campeonato de chinchón en el centro social Francisco Pérez Soler ‘Paco el Panaer’ de las Bayas.
Sábado, día 22
17:00 h.-XII concurso de coca boba en el centro social.
Domingo, día 23
Día de convivencia vecinal con la colaboración de la Asociación de Vecinos.
13:00 h.-Concurso de paellas en el solar junto al centro social. Premios a la degustación y presentación. Solo paellas de pollo, conejo y caracoles. Reserva de mesas y sillas (un euro por silla) a cualquier miembro de la comisión.
18:30 h.-Lotería familiar.
Viernes, día 29
21:00 h.-Nit de comedias con Asprella Teatreal. Al finalizar, baile y chocolate.
Sábado, día 29
11:00 h.-Cucañas, carrera de cintas en bicicleta y juegos infantiles tradicionales. Traca de caramelos. Almuerzo infantil.
12:00 h.-Día del niño. Actividades y juegos infantiles.
18:00 h.-Misa.
19:00 h.-Actuación de la Coral Ilicitana.
21:00 h.-Mascletà nocturna en calle La Casilla a cargo de Pirotecnia Turis.
21:30 h.-Baile popular.
24:00 h.-Gran chocolatada.
Domingo, día 30
Festividad de San Andrés Apóstol
08:00 h.-Despertà.
09:00 h.-Pasacalles con salida desde la plaza La Primavera.
12:00 h.-Ofrenda floral. Salida desde el centro social.
12:30 h.-Misa en honor de San Pedro Apóstol. Oficiada por el párroco Alejandro-Vicente Lucas y cantada por Pau Parrilla con Andrea Sempere al piano.
18:00 h.-Pasacalles con salida desde el centro social.
18:30 h.-Procesión en honor al patrón. Al finalizar, gran castillo de fuegos artificiales desde las inmediaciones del centro social.
24:00 h.-Potente bomba para dar por finalizadas las fiestas de invierno.
