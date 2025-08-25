Compromís critica el "caos económico" del alcalde de Elche que pagan todos los ilicitanos e ilicitanas

La portavoz del grupo municipal Compromís, Esther Díez, ha afirmado este lunes que “Pablo Ruz está llevando al Ayuntamiento de Elche a un caos económico que se traduce incluso en la falta de dinero para pagar nóminas, una mala gestión que venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo y de la que pagamos las consecuencias todos los ilicitanos e ilicitanas”. Díez ha indicado que “esta situación refleja la falta de previsión y control del gobierno de PP y Vox, acostumbrados a hacer promesas que después, como ahora se evidencia, son incapaces de cumplir por falta de fondos y que demuestra que la suya es una gestión insostenible, basada en el anuncio y la foto pero imposible de sostenerse en la realidad”.

La portavoz municipal ha señalado que “Pablo Ruz y Aurora Rodil han doblado la deuda del Ayuntamiento, han dejado un agujero de 8 millones sólo en 2024, han subido un 9 por ciento el agua y hasta 80 euros el recibo de la basura y todo ello sin haber invertido en políticas clave como dar solución al problema del encarecimiento de la vivienda en nuestro municipio”. Esther Díez ha recordado que “buena parte de las actuaciones que se han ejecutado al inicio de esta legislatura son fruto del trabajo del anterior gobierno de izquierdas que conseguimos financiación europea para ellas, de modo que también es falso que ese gasto de dinero público se deba a un aumento de las inversiones”.

Esther Díez, en un pleno / Áxel Álvarez

Números rojos

“Si el ayuntamiento está en números rojos es por culpa de un alcalde que prima invertir el dinero de todas y todos en decoración, como los 12.000 euros que ha gastado en sillas Tiffany para el salón de plenos, y en políticas de escaparate que no dan respuesta a las necesidades de la ciudadanía”, ha destacado.

La portavoz municipal de Compromís ha señalado que “ser un alcalde ególatra también implica, como vemos, querer dejar su sello personal en lo estético a costa de los recursos públicos en lugar de preocuparse por los problemas reales de sus vecinos y vecinas, en un momento en que la subida de los precios exige de medidas decididas para que las familias puedan llegar a fin de mes y tengan asegurados los servicios públicos”. “Por eso desde Compromís vamos a seguir trabajando en denunciar esta política caótica en lo económico y errática en el resto de ámbitos y a seguir proponiendo medidas que aseguren que esta ciudad avance en justicia social”, ha concluido.