Elche aguarda con ilusión el nacimiento de las tortugas de la playa de Arenales

La playa de Arenales del Sol en Elche vive estos días una espera cargada de emoción: la inminente salida al mundo de decenas de crías de tortuga boba (Caretta caretta). Desde hace más de una semana, voluntarios se turnan día y noche para proteger el nido, fruto de la puesta que una hembra realizó a principios del pasado mes de julio en la arena de la playa ilicitana. Lo hizo en el área más urbana y los huevos fueron traslocados a una zona protegida. El desenlace, que podría producirse en cualquier momento, se ha convertido en un símbolo de unidad ciudadana y compromiso ambiental.

Una playa pendiente de un milagro natural

El hallazgo se produjo gracias a tres jóvenes que paseaban de madrugada y detectaron a la tortuga. Tras dar aviso al 112 y activar la red de varamientos, se inició de inmediato un protocolo en el que participan el Ministerio para la Transición Ecológica, la Conselleria de Medio Ambiente, la Universidad de Valencia, la Universidad Politécnica valenciana, l'Oceanogràfic, el Ayuntamiento de Elche y la ONG Xaloc, junto a las asociaciones conservacionistas como Ecologistas en Acción de Santa Pola (Talaiola) y Elche (Margalló). También colabora en la seguridad de voluntarios y operativo la Policía Local ilicitana.

Zona protegida donde se espera que nazcan próximamente decenas de tortugas en la playa de Elche de Arenales del Sol / Áxel Álvarez

El mismo día de la puesta se colocó un emisor satelital a la madre, se tomaron muestras sanitarias y biométricas y se reubicaron 70 huevos en una zona más segura de Arenales. Otros 7 fueron llevados al Oceanogràfic dentro del programa Head Starting, que cría durante un año a las tortugas recién nacidas para aumentar sus posibilidades de supervivencia antes de devolverlas al mar. “El objetivo del programa es que estas tortugas tengan una mayor probabilidad de llegar a la edad adulta”, destacan responsables del programa.

La emoción de la espera

En el nido ya se perciben movimientos que indican que la eclosión es inminente. “Estamos a la espera de que salgan próximamente”, asegura Alberto Bernabé, de Talaiola–Ecologistas en Acción Santa Pola. De todos modos, las tortugas salen de la arena de noche, generalmente en las horas de la madrugada. Así evitan a depredadores como las gaviotas.

Los voluntarios que hacen guardia comparten nervios y entusiasmo. Para muchos, no se trata solo de vigilar un perímetro vallado, sino de formar parte de un momento irrepetible. “Llevamos ya más de una semana en guardias de 24 horas. Aquí nadie se queja porque la recompensa es ver cómo estas crías llegan al mar”, explica Bernabé.

En el puesto de guardia de los voluntarios también hay carteles informativos para los ciudadanos / Áxel Álvarez

Cuando llegue el momento, se dejará que los neonatos recorran unos metros de arena antes de tocar el agua. Así, imprimen en su memoria el lugar de nacimiento, lo que aumentará la probabilidad de que regresen a Elche cuando sean adultas para poner sus propios huevos.

Un trabajo coral sin improvisación

Nada de lo que está ocurriendo es fruto de la casualidad. Desde hace tres años -tras la primera puesta- se organizan cursos de formación para policías, personal de limpieza de playas y voluntarios, de modo que cualquiera pueda identificar huellas en la arena y activar el protocolo. “Aquí no hay improvisación. Todo está planificado al detalle, cada persona sabe qué hacer”, subraya Bernabé.

La Policía Local tiene un papel fundamental en este dispositivo. Uno de sus agentes destaca que su labor es “garantizar la seguridad de los voluntarios y del entorno”, algo que evita posibles daños o interferencias de curiosos.

Voluntarios custodian el nido de tortuga boba día y noche en la playa de Elche de Arenales del Sol / Áxel Álvarez

Más allá de la ciencia: compromiso ciudadano

El nacimiento de estas crías no solo supone un avance en la conservación de una especie amenazada, sino que ha despertado un sentimiento de comunidad en Arenales del Sol. Vecinos, turistas y paseantes se acercan a preguntar por el nido, siempre manteniendo la distancia.

“Sin la colaboración de los voluntarios esto no sería posible”, recalca Pablo Perales, de la asociación Xaloc.. “La gente entiende que no es un espectáculo, sino un momento que requiere respeto y cuidado. Esa implicación social es lo que marca la diferencia”.

Para muchos de los voluntarios, pasar noches enteras bajo la brisa marina vigilando la arena se convierte en un recuerdo imborrable. “El cansancio se olvida en cuanto piensas que estás ayudando a que la vida continúe”, comenta una joven participante.

Áxel Álvarez

Un futuro ligado a Elche

La de este verano es la cuarta puesta en las playas de Elche, algo que consolida la zona como un lugar idóneo para la especie. Las instituciones esperan que las tortugas que hoy nazcan regresen en unas décadas a estas mismas arenas para reproducirse.

En pocos días u horas, Arenales del Sol será testigo de un espectáculo discreto pero trascendental: decenas de pequeñas tortugas se abrirán paso en la arena para alcanzar el Mediterráneo. Será la culminación de semanas de esfuerzo compartido y la prueba de que la suma de voluntades puede proteger el futuro de una especie en riesgo.