Elche garantiza, "de momento", el descanso eterno: Termina la construcción de 382 nichos en el cementerio nuevo

El Ayuntamiento de Elche ha concluido la construcción de 382 nuevos nichos en el cementerio de San Agatángelo, también conocido como el cementerio nuevo, aunque con un retraso cercano a dos meses respecto al calendario previsto como adelantó INFORMACIÓN. La actuación forma parte del compromiso municipal de ampliar el camposanto y mejorar tanto su accesibilidad como los servicios que presta a la ciudadanía, como destaca el gobierno municipal, que por otro lado reconoce que esta solución es momentánea y precisa de un plan más ambicioso.

Obras de construcción de los nuevos nichos en Elche / Matías Segarra

El concejal de Espacios y Servicios Públicos, Claudio Guilabert, explicó que la obra ha contado con una inversión de unos 800.000 euros y que se han levantado 382 nichos sencillos junto a la calle de acceso al cementerio. Estas sepulturas se suman a las 32 construidas en el verano de 2024, alcanzando un total de 414 unidades. “Nuestro objetivo es mejorar la infraestructura de los camposantos municipales”, subrayó el edil.

Detalles de la actuación

El proyecto ha supuesto la sustitución del viejo vallado, que se encontraba en mal estado, por bloques de nichos que ahora cumplen esa función perimetral. La construcción se ha diseñado de forma que permite integrar los árboles existentes, con bloques de tres y cuatro alturas y entre cuatro y seis nichos por planta. El sistema empleado ha sido el de piezas prefabricadas de hormigón. La entrega de los trabajos se ha ido realizanto por fases desde febrero para poder ir atendiendo, en la medida de lo posible, la alta demanda de nichos.

Junto a estas tareas, se han realizado mejoras de accesibilidad, con el asfaltado de varios tramos y la construcción de dos escaleras de hormigón en la zona de la rotonda de acceso.

Próximas fases: 2.000 nuevos nichos

El Ayuntamiento tiene previsto iniciar en los próximos meses la licitación de otros 2.000 nichos, destinados tanto a completar el cierre perimetral del cementerio nuevo como a desarrollar dos nuevas manzanas en el cementerio Virgen de la Asunción, conocido como el cementerio viejo. El propio edil reconocía recientemente que la actuación actual no era suficiente para afrontar la necesidad de nichos en la ciudad, por lo que anunciaba una medida más contundente como esta. 2.000 nuevas plazas que resolverán el tema "a medio plazo, como nos comprometimos al principio de la legislatura".

Estas actuaciones buscan dar respuesta a la demanda creciente de sepulturas en el municipio y avanzar en la modernización de ambos recintos funerarios.

El cementerio nuevo ha acogido las obras de ampliación en Elche / Matías Segarra

Más mejoras en los cementerios

Guilabert también señaló que se están planificando otras intervenciones en los dos cementerios de la ciudad. Entre ellas, destaca la construcción de un nuevo osario en el Virgen de la Asunción y la mejora del sistema de iluminación.

En palabras del concejal, “se trata de recuperar y poner en valor este cementerio de gran valor artístico y cultural para que sea referente en cuanto al arte funerario”.