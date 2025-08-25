El PSOE acusa a Ruz de vaciar las arcas, gobernar a base de “pan y circo” y poner en peligro el sueldo de los trabajadores”

El Grupo Municipal Socialista de Elche acusó este lunes a Ruz de "vaciar las arcas" después de que INFORMACIÓN publicara que faltan 3 millones de euros para garantizar el pago de nóminas hasta final de año, algo confirmado por el edil de Recursos Humanos, Juan de Dios Navarro, quien restó importancia a este hecho, asegurando que todos los años hay que cuadrar este capítulo sobre lo inicialmente previsto. "Esto demuestra que para el señor Ruz y sus socios, las obligaciones legales les da igual, los sueldos de los trabajadores les importa poco o nada, que los servicios públicos básicos no son prioritarios y que lo único que les importa es el pan y circo, es lo superficial, es gastar y no gestionar una ciudad”, dijo la edil socialista Patricia Maciá, quien señaló que desde que el PP y Vox gobiernan en esta ciudad, con Pablo Ruz a la cabeza, “han dilapidado todo el dinero que en el último mandato dejamos los socialistas, con una gestión equilibrada y seria, invirtiendo y cumpliendo con las normas. Ahora eso no existe. Dejaron el año 2024 las cuentas en número rojos, lo siguen arrastrando y lo que es peor, siguen gastando aumentando ese gran déficit”.

Que falten tanto millón para cuadrar el año en materia de Personal y que el equipo de gobierno tenga que buscarlo en otros departamentos, “no había pasado nunca en los últimos años. Lo que se hacía era que si faltaba por completar alguna partida de Personal se trasvasaba dinero del propio capítulo que no se había gastado, sin necesidad de recortar. Lo que ocurre ahora es histórico, se han gastado tanto dinero que les falta para cumplir lo que es algo básico y que debe estar blindado, como es el pago de nóminas a los trabajadores”. Maciá ha querido responder al edil de Recursos Humanos que ha declarado que esta situación “es algo habitual” afirmando el edil que en años anteriores era el doble. “Hay que tener cuajo para afirmar semejante barbaridad, pero sobre todo, semejante mentira. Nunca ha pasado esto y nunca ha sido el doble, si no, que enseñe los documentos en los que diga que en años anteriores faltaban seis millones para pagar nóminas. Es una de las mentiras más escandalosas que ha dicho este equipo de gobierno, que lleva unas cuantas. Si eso hubiera ocurrido, hubiéramos tenido problemas graves y eso nunca ocurrió. Con nosotros las nóminas se pagaban en tiempo y forma”.

Patricia Macià / INFORMACIÓN

Los socialistas, que llevan tiempo advirtiendo de la gestión "desastrosa" que Ruz y sus socios están haciendo del dinero de todos, indican que hay gran probabilidad de que se vuelvan a incumplir las reglas de gasto y se vaya a un nuevo plan económico. “Les da igual todo, solo engañan y mienten a la gente con vídeos donde dan a entender que todo va bien, pero es al contrario”.

Posible nuevo plan de ajuste

La edil socialista ha advertido que la mala cabeza y gestión de Ruz y sus concejales puede llevar, con probabilidad, a que de nuevo se incumpla la regla de gasto y la estabilidad presupuestaria, es decir, las reglas fiscales y que se deba hacer otro plan de ajuste, además del que ya se está llevando a cabo por dejar un déficit de 8’5 millones las cuentas municipales, algo que se sigue arrastrando. “No solo les falta dinero para acabar el año y pagar los sueldos, sino que es muy probable que a día de hoy estén incumpliendo la estabilidad presupuestaria, es decir, que tengan más gastos que ingresos y eso es lo mismo que pasó el año pasado”.

El anterior equipo de gobierno asegura que dejó saneadas las arcas municipales y en dos años y poco el PP y VOX “han despilfarrado todo el dinero y gastan sin conocimiento ni mesura”

Maciá afirma que este alcalde “no quiere aprender y le da igual si está inmerso en un plan de ajuste, sigue con su pan y circo y su “viva el vino” a pesar de que esté dejando las arcas en números rojos y pidiendo préstamos de 15’7 millones de euros, el más alto. Aumentando la deuda para proyectos que se hacen en el centro, para las flores que a él le gustan y para más y más farolas, protocolo y comunicación. Eso es lo que le importa. No veremos un vídeo del señor Ruz hablando de los problemas económicos que atraviesa”.