El Ayuntamiento de Elche confirma el chantaje y contrata una empresa externa

El Ayuntamiento de Elche acaba de confirmar lo adelantado por INFORMACIÓN sobre la solicitud de un rescate por los ciberterroristas para devolver el control de los equipos informáticos que están inutilizados desde este lunes, aunque el ataque se habría producido el pasado domingo. Aunque es en la última linea del texto, se explica que hay una "nota de rescate" y que están en manos de la Policía Nacional. El diario ha confirmado que también la Europol, por la gravedad del asunto, investigará la denuncia presentada el lunes por el equipo de gobierno.

La nota dice así:

"El Comité de Crisis del Esquema Nacional de Seguridad del Ayuntamiento de Elche, presidido por el alcalde Pablo Ruz, se ha vuelto a reunir este mediodía para hacer un diagnóstico de los daños sufridos por el ataque informático producido en el día de ayer y tomar las decisiones adecuadas para el restablecimiento del sistema informático municipal lo antes posible.

"El más grave de la historia"

“48 horas después del haber sufrido el ciberataque más grave de la historia del Ayuntamiento de Elche, el comité de crisis sigue en marcha para evaluar los daños, buscar soluciones y garantizar los servicios fundamentales del Ayuntamiento”, ha asegurado Ruz.

Desde el Ayuntamiento se ha contratado a una empresa externa para seguir con el diagnóstico y evaluación del alcance del ataque informático con el principal objetivo de tomar las decisiones para el restablecimiento del sistema, siguiendo las recomendaciones de los técnicos municipales, que cuentan además con apoyo del Centro de Seguridad TIC de la Comunidad Valenciana y del Centro Criptológico Nacional.

En este sentido, dos técnicos del Centro de Seguridad TIC se desplazaron ayer a Elche para trabajar en su restablecimiento, en apoyo al trabajo realizado por los técnicos del Ayuntamiento. “El Ayuntamiento sigue avanzando con el objetivo de restaurar cuanto antes la normalidad y restablecer los servicios municipales progresivamente”.

Pago de nóminas

El alcalde firmará mañana manualmente el decreto de pago de las nóminas a los trabajadores del Ayuntamiento, que se percibirán con normalidad en tiempo y forma. Además, esta mañana ha firmado la liquidación del pago de la Seguridad Social y en los próximos días se establecerá el método para garantizar el pago a proveedores y servicios asistenciales.

Según Ruz, “esta es una situación inédita para el Ayuntamiento, pero los técnicos están trabajando de manera incansable para dar respuesta a situación, ningún ciberataque va a poder doblegar al Ayuntamiento”.

Por otra parte, la Policía Nacional ha abierto una investigación en colaboración con la Europol debido a los ciberataques registrados en las últimas fechas en diversos puntos y con características similares. En este sentido, ha habido una nota de rescate, que se encuentra en manos de la Policía Nacional".