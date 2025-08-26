"Los ayuntamientos no tienes estructuras de defensa ante los ciberataques"

«Diferentes ayuntamientos de toda España vienen sufriendo ciberataques en los últimos meses. Una situación que refleja la debilidad de la administración pública en el país», denuncia Sancho Lerena, CEO de la empresa española Pandora FMS experta en ciberseguridad, quien alerta que este problema trasciende a Elche. Muchos consistorios, explican, manejan miles de datos sensibles —direcciones, contactos, información financiera— que resultan un botín atractivo para los ciberdelincuentes.

Entre los objetivos más comunes se encuentran el robo de datos para su venta en el mercado negro, el secuestro de información para exigir rescate económico, y la creación de caos e incertidumbre mediante la paralización de los servicios municipales. El Ayuntamiento de Elche no ha dado a conocer a esta hora si se ha solicitado un rescate. La realidad es que todo está encriptado.

Ciberataques desde China

Según información basada en informes de INCIBE, CrowdStrike y ENISA, los ciberataques originados desde China han crecido un 150 %, especialmente dirigidos a miembros de la OTAN; también se ha detectado un aumento de ataques prorrusos. En España, los ataques a sectores estratégicos —como transporte, energía y finanzas— han aumentado un 43 % en el último año. El sector financiero y tributario, que antes era el más afectado (25,5 %), ha descendido al segundo puesto (23,8 %). El transporte ha tomado la delantera con el 24,6 % de los incidentes. El sector TIC descendió del 18,3 % al 14 %, el energético bajó del 22 % al 8,8 %, mientras que el sector del agua creció ligeramente del 4,5 % al 5 %.

La reunión de coordinación de este lunes tras conocerse el ciberataque / INFORMACIÓN

Los ayuntamientos como blancos fáciles —y críticos

Lerena apunta que los ciberdelincuentes no se limitan a atacar ministerios o grandes empresas. «Los ayuntamientos resultan objetivos fáciles y su parálisis repercute directamente en la ciudadanía, más aún en verano, cuando la llegada de turistas exige un mayor control», advierte. Esta advertencia cobra especial significado en una ciudad como Elche, que en periodos estivales recibe un importante flujo de visitantes y cuya administración depende cada vez más de servicios digitales.

Recomendaciones urgentes

Los expertos coinciden: se requiere una acción decidida. Recalcan la necesidad de aumentar la inversión en personal especializado y tecnología de ciberdefensa. «Es evidente que en España sigue faltando personal especializado en seguridad y gestión IT. Da igual el tamaño del ayuntamiento…», subraya Lerena. También insiste en implementar sistemas de monitorización que no solo detecten anomalías, sino que reaccionen a tiempo. «Si hay una brecha, se debe detectar rápido para evitar el contagio», concluye el experto.

El ataque al Ayuntamiento de Elche del 24 de agosto de 2025, el pasado domingo, ha confirmado INFORMACIÓN, no es un episodio aislado, sino un claro llamado de atención: las administraciones locales están expuestas, y el riesgo se agrava sin una defensa adecuada. La combinación de vulnerabilidades estructurales –como la falta de gobernanza, personal y tecnología– y el incremento de amenazas geopolíticas deja en evidencia la necesidad imperiosa de reforzar la ciberresiliencia municipal. Si no se actúa con urgencia, los ayuntamientos seguirán siendo blancos fáciles, y los ciudadanos, pagarán el precio de la inacción.