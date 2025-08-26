Plazos suspendidos, trámites imposibles: Elche atrapada en un ciberataque sin precedentes

El Comité de Crisis del Esquema Nacional de Seguridad del Ayuntamiento encabezado por el alcalde en funciones José Claudio Guilabert se sentará de nuevo este martes a primera hora de la tarde para analizar en una reunión la situación generada tras el ciberataque sufrido por el sistema informático municipal de Elche. De momento, el concejal ha ordenado la desconexión total de los equipos informáticos municipales y se ha visto obligado a suspender sine die todos los plazos administrativos, como exponía INFORMACIÓN ayer mismo.

La situación es compleja pero ha afectado en menor medida a la Policía Local, pues tiene autonomía con un sistema de telecomunicaciones independiente. Pese a ello, los agentes también tuvieron que apagar todos sus equipos porque están conectados con los del consistorio.

Además, dentro de lo malo, hay otra buena noticia. "La suerte que tenemos es que se ha dado en la última semana de agosto, seguramente la de menor actividad en el Ayuntamiento", aseguraba a este diario una funcionaria municipal.

En la OMAC del centro de Elche dos funcionarios explicaban a los ciudadanos que no se pueden realizar trámites por el ciberataque / Áxel Álvarez

En el mismo sentido se expresaba una de las trabajadoras de la OMAC (Oficina Municipal de Atención al Ciudadano) del centro de Elche, donde esta mañana dos empleados atendían en la misma puerta a los interesados en realizar trámites. "Es imposible", exponían. "Tenemos problemas informáticos y no podemos ejecutar gestión alguna. Si podemos ayudarles con alguna duda que tengan sobre su documentación para que cuando vuelvan lo hagan con garantías de solucionar su gestión en una visita", señalaban.

Desde el domingo

El ciberataque ha ido afectando por fases a los ordenadores municipales, pero el domingo, a las diez de la mañana, ya hubo funcionarios que recibieron la orden de no encender sus equipos. "Nos dijeron que se había producido una incidencia, pero desde entonces estamos sin ordenador y sin teléfono, pues va por el mismo sistema", expone un funcionario.

Los trabajadores del Ayuntamiento están "tirando" de móviles propios. Algunos usan portátiles personales conectados a sus propios terminales telefónicos, pero es que "no funciona nada: ni el sistema general, ni la web municipal, ni el correo electrónico", detalla otro empleado. "Así es muy complicado trabajar. Casi imposible. Esperemos que todo se recupere pronto".

Reunión de este lunes del comité de crisis del Ayuntamiento de Elche ante el ciberataque / INFORMACIÓN

Hay precedentes muy cerca

En julio, el Consistorio de La Vila, que dispone de algunos sistemas informáticos como los que tiene Elche, un ciberataque les produjo un parón de tres semanas. También tuvieron problemas otros municipios como Sevilla o Alicante, pero el Ayuntamiento ilicitano no ha seguido el dicho aquel de "Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar". Y el ataque al sistema ilicitano, aunque es complicado valorarlo por falta de información, ya se puede ver que es grave.

El Ayuntamiento lleva parado tres días y este periódico ha podido saber de fuentes municipales que la intrusión ha afectado a las carpetas compartidas que utilizan los funcionarios para subir a la red local sus gestiones y expedientes.

Las claves del ciberataque 1. La alarma se dio el domingo por la mañana. Los funcionarios recibieron la orden de no operar con sus ordenadores. 2. El ataque dejó inoperativo todo el sistema municipal. El departamento de Innovación, junto con empresas especializadas en ciberseguridad, trabaja con CSIRT-CV (Centro de Seguridad TIC de la Comunidad Valenciana) y el Centro Criptológico Nacional para restablecer la normalidad 3. Se mantiene la atención presencial en las OMAC, aunque no se pueden realizar trámites administrativos. Se contactará por teléfono (010, de 08:30 a 13:45) con quienes tenían cita para reprogramarla una vez se active el sistema 4. Los plazos administrativos están suspendidos hasta que los servicios vuelvan a funcionar, y se ha interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional 5. En la mayoría de los casos, los funcionarios han tenido que apagar todos los ordenadores por indicación interna; aún no se ha confirmado si los atacantes accedieron a datos sensibles

Posible acción con "malware" sofisticado

El Ayuntamiento de Elche continúa lidiando con el ciberataque que ha dejado inoperativos sus sistemas informáticos. Fuentes especializadas apuntan a que detrás del incidente podría encontrarse un tipo de software malicioso de alta complejidad conocido como "Ramsay".

Este "malware", identificado por investigadores de la empresa de ciberseguridad ESET, está diseñado para recopilar y extraer documentos con información sensible. Una de sus características más preocupantes es su capacidad para actuar incluso en redes aisladas, lo que lo convierte en una amenaza difícil de detectar y contener.

Los expertos explican que Ramsay aún se encuentra en fase de desarrollo, por lo que sus métodos de propagación siguen en evolución. De hecho, hasta ahora solo se han registrado unos pocos casos confirmados, algo que sugiere que sus ataques están dirigidos a objetivos muy concretos y estratégicos.

El malware ha sido vinculado a un grupo concreto de ciberespionaje, que según distintos informes lleva operando desde al menos 2004. Este colectivo es señalado por haber ejecutado campañas de intrusión contra organismos gubernamentales de China y Japón, siempre con un alto nivel de sofisticación y discreción.

De confirmarse la implicación de "Ramsay" en el ataque a Elche, se trataría de un incidente de gran envergadura, pues situaría al municipio dentro del radar de grupos internacionales especializados en el espionaje digital.