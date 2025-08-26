Los ciberterroristas piden un rescate millonario al Ayuntamiento de Elche

Los responsables del hackeo al Ayuntamiento de Elche han solicitado un rescate para que los funcionarios puedan recuperar el control de los equipos, muchos de los cuales se encuentran encriptados. Han sido víctimas de lo que en el argot se conoce como ransomware, un tipo de malware o código malicioso que impide la utilización de los equipos o sistemas que infecta. Gracias a ello, el ciberdelincuente lo «secuestra» de varias maneras, aunque mayoritariamente cifrando la información (como ha sido el caso) o bloqueando la pantalla.

Es un caso muy similar al sufrido por el Ayuntamiento de La Vila a comienzos del pasado mes de julio, su alcalde, Marcos Enrique Zaragoza, se negó al chantaje y se ha tardado más de tres semanas en recuperar buena parte de los servidores, pero no todos. Ahora bien, hay información que no ha podido ser rescatada porque no estaba aún archivada de forma conveniente. Elche se enfrenta al mismo dilema. De forma oficial, nadie en el Ayuntamiento de Elche quiere confirmar la cantidad, sin duda millonaria, que se ha solicitado para devolver el control a los equipos.

Ciudadanos atendidos en la OMAC, donde no se pueden realizar gestiones informáticas / Áxel Álvarez

El diario confirmó este martes que el primer problema se detectó el pasado domingo por un funcionario que entró al sistema para trabajar desde su casa. Estos días se estaba preparando la nómina del mes de agosto. Pensó, probablemente, que era un problema de su equipo y se desconoce si hubo más «alertas» que saltaran o si ya fue el lunes cuando se conoció a primera hora de la mañana que algo raro sucedía: pantallas encriptadas o carpetas compartidas que habían desaparecido. Estas carpetas son la base del trabajo de todos los funcionarios, su día a día y, sin ellas, no son nada.

Chantaje

El alcalde ha suspendido sus vacaciones y en un comunicado hace unos minutos, en el que no dice que están siendo objeto de un chantaje, ha asegurado que se va a poder pagar las nóminas a los trabajadores, pero que eso se tiene que hacer "a mano", ha asegurado. El Ayuntamiento ha tenido que mediar ante la Seguridad Social para saltarse todos los impedimentos legales y que el dinero llegue a toda la plantilla municipal, formada por más 2.400 personas.