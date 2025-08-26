Máxima expectación en Elche ante el primer viaje de las tortugas de Arenales del Sol

La playa de Arenales del Sol, en Elche, vivió este martes de madrugada un momento histórico con el nacimiento de 57 crías de tortuga boba (Caretta caretta), fruto de la puesta de 70 huevos depositados el pasado mes en la arena por un ejemplar adulto. Un 75 % de éxito, lo habitual según fuentes científicas. El acontecimiento se desarrolló durante la noche de lunes a martes y bajo la vigilancia de los voluntarios y del equipo de científicos que custodiaban el nido. Los investigadores ya lo sabían. Cuando INFORMACIÓN hablaba de la inminencia ellos ya tenían anotado en su agenda la madrugada de este 26 de agosto como la noche de la eclosión. La arena mostraba hundimientos durante el día anterior que anunciaban la noticia.

Los científicos comprobaron el estado de las tortugas recién nacidas en la playa de Arenales del Sol en Elche / Áxel Álvarez

Los nacimientos se produjeron de manera progresiva en el interior del nido excavado bajo la arena -como nacieron en una playa urbana fueron trasladados a una zona más tranquila-, hasta que las pequeñas tortugas comenzaron a salir a la superficie, un proceso que se da de noche como mecanismo natural para evitar depredadores como las gaviotas. “Sabíamos que podía ocurrir esa misma noche, por eso permanecimos en el lugar desde primera hora de la tarde”, confirmaron miembros del equipo científico encargado del seguimiento.

Custodia nocturna y primeras horas de vida

Los voluntarios del proyecto y especialistas en fauna marina, en colaboración con el Ayuntamiento de Elche, la Conselleria de Medio Ambiente, el Ministerio para la Transición Ecológica, la Fundación Oceanogràfic de València y la Universidad de València y la Politècnica, permanecieron atentos en la playa. El objetivo era garantizar el éxito del nacimiento y evitar cualquier riesgo para los animales. También había miembros de la ONG Xaloc, junto a las asociaciones conservacionistas como Ecologistas en Acción de Santa Pola (Talaiola) y Elche (Margalló).

La expectación para presenciar el primer viaje de las tortugas de Arenales del Sol fue máxima / Áxel Álvarez

Emergieron del nido 46 crías, que fueron trasladadas por los científicos al aula de la naturaleza del Clot de Galvany, donde recibieron las primeras atenciones y pasaron sus primeras horas de vida. Allí, este martes por la tarde fueron mostrados los ejemplares a los propios voluntarios que habían velado por el nido durante semanas -de día y de noche la última-, en un gesto de reconocimiento a su trabajo.

“Para nosotros ha sido una experiencia inolvidable. Hemos visto nacer a estas tortugas y ahora también hemos podido contemplarlas de cerca en el Clot de Galvany”, relataba uno de los participantes en la vigilancia.

Revisión del nido y balance de la puesta

De manera paralela, en la propia playa se realizó durante la tarde la apertura del nido con el fin de comprobar si quedaban más tortugas con vida en el interior. Y efectivamente así fue. Otras 11. De los 70 huevos depositados en este nido, 57 llegaron a eclosionar con éxito. Estas tortugas fueron las que, cuando ya empezó a hacerse oscuro -para evitar las gaviotas-, se liberaron ante una gran expectación. Unas trescientas personas aguardaban el momento en la playa de Arenales del Sol.

La Policía Local de Elche estableció el perímetro de protección para los animales, instaló vallas y colaboró en el cordón de seguridad junto a los voluntarios para evitar que la presencia de curiosos interfiriera en el proceso. Ya eran casi las nueve de la noche cuando se producía el desenlace.

De madrugada salían por su propio pie 46 tortugas en el nido de Arenales y por la tarde fueron recuperadas otras 11 bajo la arena / Áxel Álvarez

Suelta controlada y retorno al mar

La suelta de los ejemplares fue un acto público, aunque no se había anunciado previamente para evitar aglomeraciones que pudieran poner en riesgo a los animales. Los asistentes pudieron observar cómo, poco a poco, las tortugas iniciaban su camino hacia el mar hasta perderse entre las olas. “Es emocionante ver cómo se dirigen al mar por primera vez. Es un privilegio para nuestra ciudad”, señalaba una turista presente en el acto.

Las tortugas recién nacidas fueron estudiadas por los científicos trasladados a la playa de Arenales del Sol en Elche / Áxel Álvarez

Las crías recorrieron los metros que separaban el nido del agua siguiendo el instinto natural de orientación que caracteriza a la especie. De hecho, los investigadores quieren que las tortugas pisen las arenas de la playa para que cuando sean adultas recuerden donde nacieron y vuelvan para hacer aquí sus puestas.

La expectación para ver a las tortugas entrar en el mar fue máxima en Arenales del Sol esta martes por la tarde / Áxel Álvarez

Con esta suelta concluye una de las fases más relevantes del proyecto de conservación, que en los últimos años ha logrado que playas del litoral mediterráneo se conviertan en escenario de nuevos nacimientos. En Arenales del Sol se han dado casos durante cuatro años, tres de ellos consecutivos. Este evento es un buen ejemplo de la belleza de la naturaleza y de la necesidad de conservarla como un patrimonio único en la Tierra.