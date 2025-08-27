Afectados por la hipoteca en Elche denuncian que la web del Consell no permite la participación ciudadana en la Ley de Vivienda

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Elche y Crevillente (PAH Elx-Crevillent) ha denunciado que la web del Consell no permite la participación ciudadana en la modificación de la Ley 2/2017 de función social de la vivienda de la Comunitat Valenciana. La entidad ha enviado correos electrónicos a la Vicepresidencia Primera y a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, a la Subsecretaria de esta conselleria, al Portal de Transparencia y al correo indicado en el anuncio publicado en el DOGV del 18 de agosto, sin que hasta ahora se hayan resuelto los problemas de acceso.

Enlaces bloqueados e invalidez del anuncio

Según la PAH, los enlaces incluidos en el anuncio no permiten acceder ni al texto de la convocatoria ni al contenido sobre el que hacer aportaciones. Esto afecta tanto al portal de la conselleria de vivienda https://serviciossociales.gva.es/es/consulta-publica-procesos-abiertos, como al portal de transparencia https://gvaparticipa.gva.es/legislation/processes. Por ello, solicitan que se invalide el anuncio y se corrija para garantizar la participación ciudadana.

Debate individualizado y participación real

La plataforma insiste en que cualquier modificación de la Ley Valenciana de Vivienda 2/2017 debe ser específica y permitir su debate individualizado. “No nos parece adecuado su inclusión en el anteproyecto de Ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, para el ejercicio 2026”, destacan.

Además, reclaman que cualquier decisión sobre la vivienda se base en un auténtico procedimiento real de participación ciudadana, donde se analicen los problemas más graves: desahucios, precios impagables de alquiler, imposibilidad de acceso a la vivienda, compras especulativas, turisficación y ausencia de parque público. También piden que se determine con rigor la necesidad de vivienda para atender la emergencia habitacional y la demanda a corto y medio plazo.

Garantizar derechos y evaluar medidas

Las PAHs PV subrayan que cualquier modificación debe garantizar el derecho a la vivienda y evitar su mercantilización: “Abogamos por que este derecho no se utilice para estrategias partidistas y se respeten, al menos, tanto los principios positivos que contiene: la función social de la vivienda, el derecho subjetivo, la introducción de medidas frente al mercado al ser la vivienda de interés general, el desarrollo del parque público y la defensa de las afectadas, como los decretos posteriores que la desarrollan”.

Desahucio paralizado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Elche y Crevillent / Áxel Álvarez

Asimismo, solicitan que se propongan medidas que superen las limitaciones e insuficiencias de la ley y se evalúen las actuaciones del Gobierno valenciano, especialmente aquellas que eliminan el carácter permanente de las viviendas públicas o ignoran la opinión de los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción en zonas afectadas por la DANA.

Por estas razones, la PAH Elx-Crevillent considera que no se garantiza la participación ciudadana ni el procedimiento administrativo, y exige que se corrija la publicación, se abra el plazo para aportaciones y se priorice un proceso real de participación en la toma de decisiones sobre vivienda.