El PSOE exige medidas al alcalde de Elche ante los problemas que se generan tras el cierre de una discoteca
El edil Vicente Alberola asegura que Pablo Ruz se entrevistó con vecinos de la calle afectada sin poder darle soluciones
Defecan y vomitan, consumen alcohol y drogas en la calle, hay peleas y actos vandálicos, pero el Ayuntamiento de Elche no puede hacer nada. Esta es la denuncia que ha realizado esta semana el concejal del Grupo Municipal Socialista Vicente Alberola, quien ha exigido este martes al alcalde, Pablo Ruz, que tome medidas urgentes para atajar los graves problemas de convivencia y seguridad que sufren desde hace más de un año los vecinos de la calle Luis Llorente y sus alrededores, especialmente durante las madrugadas de los sábados y domingos.
Según ha explicado Alberola, a través de un comunicado, los afectados vienen denunciando de forma reiterada las molestias generadas por los usuarios de una discoteca situada en dicha calle. “Los informes de la Policía Local confirman lo que los vecinos llevan tiempo advirtiendo: ruidos constantes en la vía pública, peleas, agresiones, actos vandálicos, consumo de alcohol y drogas en la calle, e incluso defecaciones y vómitos; sobre todo durante el cierre del local, entre las cinco y las seis de la madrugada”, ha detallado el edil socialista.
Los residentes de la zona, que llevan más de un año soportando ruidos, altercados, agresiones y vandalismo causados por los usuarios del establecimiento de ocio, acusan al alcalde de desentenderse del tema tras reunirse con ellos y no recibir ninguna solución
Sin solución
Alberola ha señalado que, a pesar de la gravedad de la situación, los vecinos no han recibido ninguna solución. “Se han reunido incluso con Ruz, quien simplemente les ha respondido que no se puede hacer nada. Esto es inaceptable. El regidor no puede lavarse las manos ante un problema tan grave de orden público y convivencia vecinal”, ha lamentado.
“El derecho al descanso, la salud y la seguridad de las familias que viven en dicha vía y su entorno está siendo vulnerado”
“El derecho al descanso, la salud y la seguridad de las familias que viven en Luis Llorente y sus calles cercanas”, ha continuado el edil, “está siendo vulnerado cada fin de semana, por lo que exigimos al equipo de gobierno que actúe de inmediato y ponga fin a esta situación”. “Es su responsabilidad proteger a los residentes del área y garantizar su bienestar”, concluyó Alberola.
El problema reside principalmente en que los hechos ocurren en la vía pública, no dentro del establecimiento que sí cumple con la normativa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los ciberterroristas piden por escrito un rescate millonario al Ayuntamiento de Elche
- El sabor italiano de Cambra dice adiós en Elche
- El presupuesto de Elche necesita 3 millones más para pagar nóminas hasta final de año
- La moda de Tamarit que vistió a generaciones en Elche se despide
- El Ayuntamiento de Elche confirma el chantaje y contrata una empresa externa
- El Ayuntamiento de Elche sufre un ciberataque que no sabe cuándo podrá estar resuelto: 'estamos inoperativos
- El TSJ ratifica el despido de una auxiliar por olvidarse una niña en el bus escolar en Elche
- Plazos suspendidos, trámites imposibles: Elche atrapada en un ciberataque sin precedentes