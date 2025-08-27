El Museo de Puçol cataloga 155 piezas del utillaje agrícola y ganadero del campo de Elche

La Fundación Proyecto Puçol ha presentado la segunda edición de Utillaje agrícola y ganadero del Camp d’Elx. Fondos del Museo Escolar de Puçol (Elche), un catálogo de más de 200 páginas que reúne 155 piezas vinculadas a la tradición agrícola y ganadera de la comarca. El trabajo ha sido posible gracias a la subvención nominativa que la Diputación de Alicante concede anualmente a la entidad.

Portada del nuevo catálogo del Museo de Puçol editado por la Diputación Provincial / Áxel Álvarez

Cinco grandes bloques temáticos

La nueva edición mantiene la estructura del primer volumen: la tierra; los animales; cereal, vid y olivo; la palmera y otros aprovechamientos; y fibras naturales. A diferencia de la publicación inicial, la referencia a las primeras máquinas agrícolas no aparece en un apartado independiente, sino integrada en cada sección correspondiente.

El libro se organiza en torno a estas labores del campo, detallando su desarrollo y los utensilios que las hacían posibles. El catálogo se apoya en fotografías del Archivo Fotográfico del Museo Escolar, que enriquecen cada explicación. Así, al hablar de la tierra se muestra el arado; cuando se describe el trabajo con esparto, aparece la maza que lo pica; y en el caso del oficio del palmerero, no falta el sebaïl.

Fondos de uso agrícola del Camp d'Elx en el almacén del Museo de Puçol / Áxel Álvarez

Un catálogo con 155 piezas

La parte final de la publicación presenta un inventario detallado de las 155 piezas seleccionadas, con mención expresa a sus materiales y medidas. Se trata de un recurso imprescindible para investigadores y para la ciudadanía interesada en conocer en profundidad las herramientas que marcaron la evolución del Camp d’Elx.

En la trastienda del Museo de Puçol se guardan verdaderos tesoros de los utensilios del campo de Elche / Áxel Álvarez

Una investigación de largo recorrido

“Este libro es el resultado de meses de investigación, de tratamientos de conservación preventiva, de edición de fotografías, de hablar con personas conocedoras de los distintos trabajos agrícolas y ganaderos…”, destacan desde la Fundación Proyecto Puçol. Una obra “cercana, muy visual y divulgativa de una pequeña parte de las colecciones de Puçol y, por ende, de la historia de nuestro Camp d’Elx”, que aspira a convertirse en referencia para entender la identidad cultural y productiva de la zona.