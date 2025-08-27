La patrona de Santa Pola ya está lista para las fiestas y las familias piden protección para sus recién nacidos

Hoy se ha celebrado en la capilla del Castillo Fortaleza de Santa Pola uno de los actos más emotivos y arraigados que antecede a las fiestas patronales: el cambio de corona a la Virgen de Loreto. Organizado por las Camareras de la Virgen, miembros del departamento de Servicios Generales del Ayuntamiento bajan la imagen desde su camarín en la capilla y la depositan frente al altar. Un ritual que se repite año tras año y que anuncia los actos en su honor.

Allí mismo, ante la atenta mirada de cientos de personas que abarrotaban el pequeño espacio de la capilla y hacían una larga cola en el patio de armas del Castillo, le retiran la corona y sus joyas habituales y le colocan las especiales para las fiestas patronales, destacando las coronas tanto de la Virgen de Loreto como del Niño Jesús.

La Virgen de Loreto tras el cambio de corona y joyas / INFORMACIÓN

En ese momento comenzó a moverse lentamente la larga cola, formada especialmente por los niños y niñas nacidos en el último año y cuya familia ha querido, como marca la tradición, presentarlos a la Virgen y pedir su protección. También han presentado sus respetos personas de todas las edades, la gran mayoría santapoleras pero también algunos visitantes atraídos por la emotividad del acto que se ha alargado casi una hora y media.

Familias presentan a sus hijos ante la imagen de la patrona de Santa Pola / INFORMACIÓN

Corporación

La alcaldesa Loreto Serrano y la concejala de Fiestas, Nely Baile, también han estado presentes junto a otros miembros de la corporación municipal para rendir pleitesía a la patrona de Santa Pola, la Virgen de Loreto, ataviada ya con su ornamento especial para el inicio de las fiestas en apenas cuatro días.