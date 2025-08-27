El TSJ rechaza que la reforma del Consejo Social de Elche vulnere la libertad sindical

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), en su Sección Cuarta de lo Contencioso-Administrativo, ha desestimado el recurso interpuesto por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano (CCOO PV) contra el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Elche de 29 de enero de 2024 que aprobó la modificación del Reglamento del Consejo Social de la ciudad, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el 2 de febrero de 2024.

El núcleo del litigio residía en la redacción del artículo 10.2 del Reglamento, que estableció que, además de las organizaciones sindicales de mayor representatividad reconocida en la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS), pudieran formar parte del Consejo Social aquellas organizaciones que, sin alcanzar tal condición, hubieran obtenido al menos un 10% de los votos en las elecciones sindicales del Ayuntamiento de Elche.

Modernización

CCOO solicitaba la nulidad de ese párrafo por considerar que vulneraba tanto el artículo 131 de la Ley 37/2003, sobre medidas de modernización del gobierno local, como los artículos 6 y 7 de la LOLS, que definen la representatividad sindical a escala estatal, autonómica o en el ámbito de la Administración pública. Además, alegaba que el Ayuntamiento no era la entidad con mayor número de trabajadores de la localidad, por lo que no podía servir de referente único para establecer criterios de representatividad. El Ayuntamiento, por su parte, defendió la legalidad de la reforma, subrayando que la normativa estatal y autonómica sobre régimen local no exige necesariamente la presencia sindical en los Consejos Sociales, y que las corporaciones locales gozan de autonomía para regular la composición de estos órganos. Lejos de excluir a las organizaciones mayoritarias, la modificación buscaba ampliar la participación a otras entidades con implantación relevante en la corporación municipal, sin conculcar el principio de libertad sindical. En apoyo de esta tesis citó la doctrina del Constitucional, en particular una sentencia que refuerza el amplio margen de autoorganización municipal.

El TSJCV examinó primero la alegada falta de legitimación activa planteada por el consistorio. Aunque reconoció que, en principio, los sindicatos mayoritarios ya tienen garantizada su presencia en el Consejo Social y que la reclamación de CC OO se centra únicamente en impedir la entrada de otras organizaciones, el tribunal concluyó que sí existe un interés legítimo. Aun sin obtener más representación numérica, la exclusión de rivales sindicales le reportaría mayor protagonismo, visibilidad y capacidad de influencia. Este interés concreto, ligado a los fines estatutarios del sindicato y a su actividad, bastaba para otorgarle legitimación.

En este punto, el tribunal se apoyó en una larga doctrina del Supremo y del Constitucional que tiende a interpretar de forma no rígida el concepto de interés legítimo, admitiendo la acción de entidades cuando existe una conexión real entre sus fines y la materia impugnada. Por tanto, rechazó la causa de inadmisibilidad.

Decisión sobre el fondo

Entrando al fondo, la Sala subrayó que ni el artículo 131 de la Ley de Bases de Régimen Local ni el artículo 32 de la Ley valenciana 8/2010 exigen la presencia de sindicatos en los Consejos Sociales, limitándose a mencionar organizaciones económicas, sociales, profesionales y vecinales «más representativas». Esa representatividad no debe entenderse exclusivamente en términos de representatividad sindical según la LOLS, sino también en un sentido amplio vinculado a la vida municipal.

La jurisprudencia constitucional confirma que corresponde al legislador —y, en este caso, a los municipios— concretar la composición de los Consejos Sociales dentro de un margen amplio de autoorganización, siempre respetando la participación ciudadana. Así, la ampliación del número de sindicatos con derecho a estar presentes no vulnera ni la libertad sindical ni la garantía institucional de la autonomía local.

Mayor empleador

Además, el hecho de que el Ayuntamiento no sea el mayor empleador del municipio (con 1.909 trabajadores, frente a los 2.261 del Departamento de Salud de Elche) no afecta a la validez de la norma. La corporación dispone de discrecionalidad para definir los criterios de relevancia institucional que justifican la presencia de unos u otros actores en un órgano consultivo de carácter municipal.

La Sala considera que la reforma no lesiona los derechos de CC OO ni de otros sindicatos mayoritarios, pues su participación sigue plenamente garantizada. La novedad consiste únicamente en permitir la entrada de organizaciones que, sin ser «más representativas» a escala general, cuentan con una base electoral relevante en el propio consistorio.

El TSJCV desestima íntegramente el recurso, aunque sin imponer costas. La sentencia no es firme y cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo o, en su caso, ante la propia Sala de lo Contencioso del TSJCV. La sentencia reafirma la autonomía de los ayuntamientos para configurar los Consejos Sociales.