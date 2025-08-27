Un año después del "¡Vergüenza!" del alcalde de Elche..., todo sigue igual

El verano pasado, un vídeo del alcalde de Elche, Pablo Ruz, mostraba su tremendo enfado ante una realidad nada nueva en el Camp d'Elx: enseres, podas, elementos de construcción y basuras fuera de los contenedores, convirtiendo zonas concretas de numerosos caminos rurales en auténticas escombreras y estercoleros. "Esto es una vergüenza. Sin paliativos: una vergüenza y un incivismo absolutamente sonrojante", expresaba la primera autoridad local en el vídeo hecho público. A continuación, el primer edil anunciaba contundencia en las sanciones, pero ni las multas de 300 euros están evitando el depósito fuera de los contenedores en las pedanías. Ante ello, el Ayuntamiento de Elche iniciaba una campaña bajo el lema «Cuidemos Elche Juntos».

Restos de poda de palmeras fuera del contenedor en el campo de Elche / Áxel Álvarez

Sin cambios evidentes

Un año después..., todo sigue igual, como se puede apreciar realizando un pequeño recorrido por las áreas aludidas. Los vertidos ilegales de poda, escombros y enseres continúan saturando los caminos rurales de Elche pese a las sanciones. Un año después de que el alcalde de Elche mostrara públicamente su indignación por el uso indebido de los contenedores del Camp d’Elx, la situación permanece sin cambios.

Lejos de corregirse, los desechos no autorizados siguen proliferando en caminos y senderos rurales, generando un paisaje que en ocasiones recuerda más a un vertedero que a una zona agrícola de valor histórico y económico.

Los vecinos realizan campañas privadas para evitar vertidos ilegales en el campo de Elche / Áxel Álvarez

La problemática, que se arrastra desde hace décadas, fue objeto de especial atención cuando el máximo dirigente municipal expresó su “tremendo enfado” por el incumplimiento de las normas. Entonces, se anunciaron sanciones económicas graves y un mayor control. Sin embargo, la práctica persiste y, según reconocen fuentes vecinales y municipales, las medidas de disuasión no han surtido efecto. Tampoco las campañas vecinales que, con medios rudimentarios, piden a los vecinos que sean cívicos. Incluso con carteles.

Persisten los vertidos pese a las advertencias

En la actualidad, los contenedores continúan recibiendo restos de poda de fincas privadas, pese a que existe un servicio gratuito de recogida a domicilio específicamente destinado a este tipo de residuos. Ese servicio atiende por WhatsApp (680 363 774).

La poda debe ser eliminada de forma distinta a la basura doméstica, lo que encarece su gestión por parte del Ayuntamiento. De ahí la máxima importancia para que se retire adecuadamente.

Pero lo cierto es que en muchas zonas rurales de Elche se pueden observar voluminosos montones de ramas, troncos y hojas no solo en los propios contenedores, sino también en sus alrededores, lo que dificulta la recogida y genera molestias a vecinos y transeúntes. También peligros en la carretera donde se encuentran, puesto que el viento muchas veces las introduce en la calzada.

Bolsas de ropa y enseres junto a un contenedor en un camino del campo de Elche / Áxel Álvarez

A su vez, la acumulación de residuos orgánicos favorece la aparición de plagas (roedores e insectos) y malos olores en algunos parajes. Y, en épocas de calor, las ramas secas y restos vegetales pueden convertirse en combustible para posibles incendios.

Además de los restos vegetales, se han detectado vertidos de escombros, muebles viejos y enseres domésticos, algunos electrónicos, que tampoco deberían depositarse en estas instalaciones. Este fenómeno convierte algunos caminos en auténticas escombreras y agrava la imagen de abandono de ciertos enclaves del Camp d’Elx.

Falta de eficacia de las sanciones

El alcalde anunció hace un año la imposición de multas severas contra quienes fueran sorprendidos incumpliendo la normativa. Sin embargo, en la práctica, los expedientes sancionadores han sido escasos, debido en parte a la dificultad de identificar a los infractores.

Los vertidos se realizan muchas veces de noche o en puntos poco transitados, lo que complica las labores de vigilancia. Desde el Ayuntamiento se insiste en que existe un dispositivo de control y que las patrullas de Policía Local actúan siempre que se detectan infracciones. No obstante, la reiteración de las conductas evidencia que las medidas aplicadas hasta el momento no han logrado frenar un comportamiento extendido entre numerosos propietarios.

La falta de concienciación ciudadana es señalada por técnicos municipales como uno de los principales factores de esta situación. Aunque el Consistorio recuerda periódicamente que existe un servicio gratuito de recogida de poda en domicilio, la realidad es que una parte importante de la población rural sigue optando por la vía más rápida y sencilla: depositar los restos en los contenedores más cercanos.