El Ayuntamiento de Elche cumple cinco días desde el ciberataque sin comparecencias públicas

Cuando este jueves se ha cumplido el quinto día desde el ciberataque sufrido por el Ayuntamiento de Elche, que no fue consciente del mismo hasta un día después, el pasado lunes al volver los trabajadores a sus tareas, la falta de información se ha convertido en el denominador común. El equipo de gobierno de PP y Vox se limitó este pasado miércoles a enviar unas fotos de una nueva reunión sin ofrecer dato alguno sobre a qué se enfrenta la administración local o qué se está haciendo en estos momentos para volver a la normalidad. Como se recordará, el pasado martes se decidió suspender los plazos administrativos. Es decir, no corren ni para los ciudadanos y empresas, pero tampoco para el propio Ayuntamiento. Quizá la falta de respuestas municipal a la situación sea la consecuencia de no saber qué decir sobre qué se está haciendo para resolver el problema, aclarar cómo se vulneró el sistema o el hecho de que otros municipios atacados en julio, como el de La Vila, tuvieran sistema de seguridad similares.

La reunión del miércoles del comité de crisis de Elche / INFORMACIÓN

El alcalde, Pablo Ruz, vista la gravedad de lo sucedido, suspendió sus vacaciones este martes incorporándose al gabinete de crisis, comandado hasta ese momento por el concejal de Innovación, Claudio Guilabert, pero no se ha producido comparecencia pública de ningún responsable para explicar cuál es la situación o responder a las preguntas de los medios de comunicación. Hay un mutis por el foro. El gabinete de Comunicación municipal, a las preguntas de los periodistas, responde que no saben cuándo podrán informar de la situación.

El PSOE pide explicaciones

El grupo municipal socialista ha decidido, ante esta situación, registrar una petición al gobierno municipal para tener más información que las tres llamadas telefónicas "de cortesía", una por día de lunes a miércoles, que les ha hecho el concejal de Recursos Humanos, Juan de Dios Navarro, a su portavoz para darle una visión global de cuál es la situación. La concejala socialista Patricia Macià explicó que no saben qué se está haciendo para resolver la situación y la expresión: "es un problema grave" o "ha sido el ataque más grave de la historia", consideran, es motivo más que suficiente no solo para estar mejor informados, sino también para poder formar parte del órgano de crisis y conocer la situación real. Que todos puedan aportar.

En este sentido, el PSOE ha presentado el ruego por escrito al equipo de gobierno, porque no funcionan los ordenadores de ningún servicio y no quedaría constancia del mismo. La entrega se ha hecho de forma manual, con sello -como antaño- para que quedara constancia del día y la hora, y también en mano a los responsables municipales.

Limpiando cajones

Un concejal del equipo de gobierno, preguntado este jueves por este diario, que aseguró no estar al tanto de todo lo que se está haciendo por el gabinete de crisis, explicó la situación de los funcionarios de su área. "Están limpiando los cajones y armarios de papeles, hasta sacan punta a los lápices porque no tienen nada más que hacer en estos momentos. Es desesperante". El diario sí ha sabido que se están formateando ordenadores, que no pueden estar conectados a la red "hackeada" por lógicos motivos, para evitar que se infecten. Ahora bien, no se sabe cuándo se podrá tener una red mínima segura y qué departamentos se priorizarán aunque por lógica serán los que afecten a los ciudadanos, pero de ello no se ha informado aún en un sentido u otro.

Más de 500 personas interactúan a diario con el Ayuntamiento de Elche solo para trámites de la OMAC (Oficina Municipal de Atención al Ciudadano) y, cada día que pasa sin poder registrar o gestionar ante el resto de departamentos, va generando una cola que está creciendo.

Funcionarios con la OMAC, con los ordenadores apagados este pasado martes / Áxel Álvarez

Chantaje

El Ayuntamiento no ha querido desvelar qué les han pedido los "hacker" por desencriptar los equipos, pero está claro que no se va a ceder a cualquier tipo de chantaje. Ahora bien, nadie sabe qué se ha podido perder, qué se ha robado en cuanto a datos o qué se va a poder recuperar y cuánto tiempo se necesitará para ello. El Ayuntamiento sí informó el martes sobre la contratación de una empresa externa para que les ayude en estos momentos, pero sin dar más datos. Algunas fuentes hablan de cerca de un mes para volver a la normalidad, el Ayuntamiento de La Vila necesitó tres semanas pero el tamaño de las administraciones en muy diferente.

El gobierno municipal ha intentado dar normalidad a una situación de plena anormalidad, facilitando a los medios de comunicación datos sobre visitas a bibliotecas, la programación cultural de la semana, la afluencia de 2025 a la sala de l'Escorxador o el balance de la recogida de envases, información enlatada propia de esta segunda quincena de agosto donde habitualmente no pasa nada y la mayor parte del equipo de gobierno aprovecha para tomarse unos días de descanso tras las vacaciones y antes de la llegada de septiembre. De hecho, las juntas de gobierno se suspendieron el 7 de agosto, el mismo día que comenzaban las fiestas.