La histórica playa del Pinet en Elche acoge este viernes el III Certamen de Habaneras

Elche amplía su agenda cultural este fin de semana con propuestas musicales, cinematográficas y expositivas en barrios y pedanías. El III Festival de Habaneras de la histórica playa del Pinet, en La Marina, será el plato fuerte de un fin de semana que llega cargado a las pedanías. El evento musical reunirá el viernes a partir de las 20 horas voces y guitarras junto a los restos de la antigua torre defensiva, en un marco incomporable donde masas corales de Crevillent y Elche participarán en un acto cultural que involucra a los tres municipios del Baix Vinalopó -parte de la citada partida costera pertenece a Santa Pola-.

El II Certamen de Habaneras del Pinet resultó todo un éxito de público / Áxel Álvarez / AXEL ALVAREZ

El concierto recoge la esencia de las noches de habaneras que tradicionalmente se vivían en esta popular playa que crevillentinos e ilicitanos han compartido como lugar de veraneo durante más de un siglo. Con el acompañamiento de cuerda de la Rondalla Crevillentina, actuará el Coro Amistad, que interpreterá una decena de piezas, destacando el himno oficioso crevillentino, obra de Manuel Aznar Alfonso, "És Crevillent un tresor".

Por la parte ilicitana también se interpretará la habanera que más hace sentir a los ciudadanos del rincón de las palmeras, el "Aromas ilicitanos" de Francisco Ibarra Cascales y Francisco Mendiola Ibarra. A su vez, la Coral Dama de Elche interpretará seis habaneras tradicionales.

El II Certamen de Habaneras del Pinet en Elche también congregó a masas corales de la ciudad y de la vecina Crevillent / Áxel Álvarez

El acceso es gratuito, según informa el Ayuntamiento de Elche, con el objetivo de acercar este género al público general y reforzar su vinculación con la tradición local.

Cine de verano en Valverde

Un día después, el sábado 30 de agosto a las 21.30 horas, la Plaza de la Iglesia de Valverde se convertirá en sala de cine al aire libre. En el marco del ciclo de cine de verano en barrios y pedanías, se proyectará la comedia familiar Padre no hay más que uno 4. La asistencia será también libre hasta completar aforo, en línea con la filosofía de estas proyecciones que llevan el séptimo arte a diferentes rincones del municipio.

Patrimonio en la Plaza Mayor de El Altet

La semana cultural se completa con la exposición itinerante de carteles históricos del Misteri d’Elx en la Plaza Mayor de El Altet. La muestra, integrada por siete paneles y catorce caras, recorre los principales carteles del Misteri de entre las décadas de 1940 y 1960. Los visitantes pueden conocer no solo la evolución estética de estas piezas gráficas, sino también su relevancia patrimonial como parte de la Festa reconocida por la UNESCO como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad desde 2001.

Exposición de carteles del Misteri en la playa de Arenales del Sol de Elche / INFORMACIÓN

La Concejalía de Cultura subraya que esta iniciativa forma parte de la programación especial del Año Jubilar, que busca difundir la importancia histórica del Misteri d’Elx tanto entre los residentes como entre quienes visitan la ciudad.