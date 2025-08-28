Més Santa Pola no acudirá al pregón de fiestas por ser un "show partidista"

Més Santa Pola anunció este jueves que no asistirá al pregón de las Fiestas Patronales del municipio, que se celebrará el próximo domingo 31 de agosto. La formación denuncia que el gobierno del Partido Popular ha convertido el acto en un "show partidista" con el nombramiento de Lola Gadea como pregonera, concejala del PP entre los años 2007 y 2019, que fue señalada por "ocultar" en 2010 el informe técnico que advertía de graves deficiencias en el colegio Hispanidad y alertaba de un "peligro inminente". Finalmente, un aula del colegio se hundió en enero de 2013, hiriendo a nueve niñas y niños y a una profesora.

El Partido Popular de Santa Pola acumula varias polémicas relacionadas con la elección de las pregoneras y pregoneros de las Fiestas desde su regreso al poder en 2019. Ese mismo año fue nombrado el exalcalde Pascual Orts, quien ha tenido diferentes problemas con la justicia, y en 2022 el elegido fue Carlos Mazón, actual presidente de la Generalitat Valenciana y candidato en ese momento. “Es impresentable que el Partido Popular utilice, una vez más, las Fiestas de Santa Pola para sus intereses partidistas. Después de la elección de Carlos Mazón, vuelven a las andadas nombrando pregonera a la concejala que no hizo nada para evitar el hundimiento del colegio Hispanidad”, critica la concejala de Més Santa Pola, Anna Antón, en una nota.

"Ridículas"

El portavoz de Més, Esteve Ruiz, considera “ridículas” las razones que ha esgrimido la alcaldesa, Loreto Serrano, como motivos para el nombramiento de Gadea. “Están continuamente diciendo que la han hecho pregonera por haber sido matrona, como si hubiera sido la única matrona de Santa Pola. La realidad es que Lola Gadea es la pregonera por ser del PP y amiga de la alcaldesa, y porque quieren utilizar el cargo para intentar restituir su reputación perdida en el pueblo. Nosotros no vamos a participar en esta pantomima”, afirmó Esteve.