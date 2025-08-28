La discoteca Boulevard Latino de Elche defiende su legalidad, pide igualdad y rechaza la politización
La dirección del local de ocio asegura que cumple todas las normativas y rechaza "de manera tajante cualquier insinuación o xenofobia latente hacia nuestra clientela"
Cumple las leyes y colabora en todo con las autoridades. Además, da la cara. Así se manifiesta Boulevard Latino, la discoteca de Elche señalada en recientes críticas del PSOE -exigía medidas al alcalde frente a las conductas incívicas en los alrededores del local-, a través de un comunicado en el que asegura que su actividad se ajusta “estrictamente a la legalidad”. El establecimiento sostiene que dispone de todas las licencias, seguros y autorizaciones necesarias para operar conforme a la ordenanza municipal y la normativa de la Generalitat Valenciana.
En este documento, la dirección del local subraya haber actuado con “escrupulosidad y rigor”, respondiendo a todos los requerimientos de la Administración, entregando documentación, facilitando inspecciones y mediciones, y modificando rutinas de limpieza o reduciendo horarios de apertura cuando ha sido necesario. Desde la empresa recuerdan que mantienen un diálogo continuo con el Ayuntamiento, tanto con la corporación actual como con la anterior, con el fin de encontrar soluciones que compatibilicen la actividad económica con la convivencia vecinal.
Medidas para ayudar al descanso e "igualdad"
El comunicado incide en que la discoteca adopta medidas para garantizar el descanso del vecindario y reclama que la normativa se aplique de manera homogénea a todos los locales de ocio de Elche. “Incluidos los ubicados en el centro y en el barrio de Altabix”, destacan, a la vez que insisten: “No pedimos trato de favor, sino las mismas reglas y estándares de inspección, medición acústica, horarios y control de aforos que rigen para el resto del sector”. En este sentido, subrayan que cualquier decisión debe basarse en datos técnicos verificables y en criterios transparentes.
"Xenofobia latente"
La empresa pide evitar la politización del asunto y recuerda que ya con corporaciones anteriores se abordó el problema desde la perspectiva de la convivencia y la eficacia administrativa. También rechazan de forma tajante cualquier insinuación de “xenofobia latente” hacia su clientela o hacia la cultura latina, defendiendo que su proyecto es abierto, diverso e inclusivo, y que la música y el ocio deben servir como puentes de encuentro.
Condenan las acciones incívicas
Además, la dirección condena los comportamientos incívicos de aquellas personas que alteren el descanso vecinal, ignoren las indicaciones de su personal o de las autoridades. Aseguran contar con protocolos de identificación y expulsión y colaboran con la Policía Local para que se apliquen las sanciones que correspondan.
El encargado de la discoteca, Javier Lena, concluye el comunicado subrayando que quieren ser parte activa de la solución. “Cumplimos la ley, colaboramos con las autoridades y escuchamos a los vecinos. Nuestro compromiso es claro: compatibilizar la actividad económica y el empleo que generamos con el máximo respeto al descanso y a la convivencia”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los ciberterroristas piden por escrito un rescate millonario al Ayuntamiento de Elche
- El Ayuntamiento de Elche confirma el chantaje y contrata una empresa externa
- Máxima expectación en Elche ante el primer viaje de las tortugas de Arenales del Sol
- El Ayuntamiento de Elche sufre un ciberataque que no sabe cuándo podrá estar resuelto: 'estamos inoperativos
- Plazos suspendidos, trámites imposibles: Elche atrapada en un ciberataque sin precedentes
- El PSOE exige medidas al alcalde de Elche ante los problemas que se generan tras el cierre de una discoteca
- Elche aguarda con ilusión el nacimiento de las tortugas de la playa de Arenales
- CC OO carga contra la 'desastrosa' gestión económica del alcalde de Elche: 'ni las nóminas están garantizadas