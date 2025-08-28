La discoteca Boulevard Latino de Elche defiende su legalidad, pide igualdad y rechaza la politización

Cumple las leyes y colabora en todo con las autoridades. Además, da la cara. Así se manifiesta Boulevard Latino, la discoteca de Elche señalada en recientes críticas del PSOE -exigía medidas al alcalde frente a las conductas incívicas en los alrededores del local-, a través de un comunicado en el que asegura que su actividad se ajusta “estrictamente a la legalidad”. El establecimiento sostiene que dispone de todas las licencias, seguros y autorizaciones necesarias para operar conforme a la ordenanza municipal y la normativa de la Generalitat Valenciana.

En este documento, la dirección del local subraya haber actuado con “escrupulosidad y rigor”, respondiendo a todos los requerimientos de la Administración, entregando documentación, facilitando inspecciones y mediciones, y modificando rutinas de limpieza o reduciendo horarios de apertura cuando ha sido necesario. Desde la empresa recuerdan que mantienen un diálogo continuo con el Ayuntamiento, tanto con la corporación actual como con la anterior, con el fin de encontrar soluciones que compatibilicen la actividad económica con la convivencia vecinal.

Primera parte del comunicado hecho público por la discoteca de Elche / INFORMACIÓN

Medidas para ayudar al descanso e "igualdad"

El comunicado incide en que la discoteca adopta medidas para garantizar el descanso del vecindario y reclama que la normativa se aplique de manera homogénea a todos los locales de ocio de Elche. “Incluidos los ubicados en el centro y en el barrio de Altabix”, destacan, a la vez que insisten: “No pedimos trato de favor, sino las mismas reglas y estándares de inspección, medición acústica, horarios y control de aforos que rigen para el resto del sector”. En este sentido, subrayan que cualquier decisión debe basarse en datos técnicos verificables y en criterios transparentes.

"Xenofobia latente"

La empresa pide evitar la politización del asunto y recuerda que ya con corporaciones anteriores se abordó el problema desde la perspectiva de la convivencia y la eficacia administrativa. También rechazan de forma tajante cualquier insinuación de “xenofobia latente” hacia su clientela o hacia la cultura latina, defendiendo que su proyecto es abierto, diverso e inclusivo, y que la música y el ocio deben servir como puentes de encuentro.

Segunda parte del comunicado de "Boulevard latino" / INFORMACIÓN

Condenan las acciones incívicas

Además, la dirección condena los comportamientos incívicos de aquellas personas que alteren el descanso vecinal, ignoren las indicaciones de su personal o de las autoridades. Aseguran contar con protocolos de identificación y expulsión y colaboran con la Policía Local para que se apliquen las sanciones que correspondan.

El encargado de la discoteca, Javier Lena, concluye el comunicado subrayando que quieren ser parte activa de la solución. “Cumplimos la ley, colaboramos con las autoridades y escuchamos a los vecinos. Nuestro compromiso es claro: compatibilizar la actividad económica y el empleo que generamos con el máximo respeto al descanso y a la convivencia”.