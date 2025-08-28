Elche optimiza el uso del contenedor de los envases, el amarillo: ¿qué se deposita en él?
La ciudad incrementa en un 3 % el reciclaje respecto al año pasado y vive un julio de récord histórico con 280 toneladas de residuos recogidos
Elche ha registrado en julio un récord histórico de recogida de envases, alcanzando más de 280 toneladas en un solo mes, según los datos facilitados por el servicio municipal de Limpieza. La cifra confirma la tendencia al alza en el reciclaje de este tipo de residuos, cada vez más presentes en los hogares ilicitanos.
En lo que va de año, la cantidad media se ha incrementado un 3% respecto al ejercicio anterior, cuando se contabilizaron cerca de 3.000 toneladas procedentes de los contenedores amarillos. La evolución ha sido constante desde que UTE Elche asumió el servicio en 2021, ejercicio en el que se retiraron 2.478 toneladas de envases.
¿Qué puedo depositar en el contenedor amarillo?
Actualmente, el municipio dispone de 865 contenedores amarillos distribuidos por el casco urbano y pedanías. En estos depósitos se deben introducir aquellos envases usados destinados a conservar, proteger o transportar productos. Entre ellos se incluyen los tetrabriks de zumos, envases de plástico como bandejas de poliespan, cubiertos desechables, botellas de agua, de leche o de zumo, así como mantequilla, kétchup, yogures y distintas salsas. También se pueden reciclar cubiertas de hueveras, tapones, tapas y botes de champú, jabón, pasta de dientes, cremas, detergentes, suavizantes y limpiadores.
Del mismo modo, en estos contenedores se depositan envases metálicos como botes de desodorantes y aerosoles, latas de conservas, de bebidas, bandejas de comida preparada o chapas. Igualmente se reciclan envoltorios de aluminio y plástico.
"La recogida selectiva es la que más aumenta"
Fuentes municipales subrayan que “la recogida selectiva de este tipo de residuos es uno de los que más aumenta con cerca de 3.000 toneladas en el último año”. Un crecimiento que no solo refleja el compromiso ciudadano, sino también la consolidación de un sistema de reciclaje que se expande año tras año.
