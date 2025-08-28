La esperanza lejos del desierto de los primeros niños saharauis

Melka, de diez años, salió por primera vez este verano del campamento de refugiados saharaui de Tinduf para vivir un verano en Elche alejada de las temperaturas extremas del desierto, y para poder tener derecho a unos chequeos médicos que, donde nació, tristemente escasean. La menor, al llegar a tierras ilicitanas el pasado julio dentro del programa Vacaciones en Paz, para encontrarse con su familia de acogida, reaccionó de una forma natural: con cierta negación y entre lágrimas al enfrentarse a un choque cultural y a la distancia de miles de kilómetros que la iba a separar de su familia por algo más de un mes. Rosa Macià, familia de acogida, reconocía a este diario en aquella recepción municipal de los 18 menores que la experiencia había comenzado con cierta dificultad, por ser primeriza en el programa, y por el contraste tan grande que se encontró la pequeña.

Rosa Macià con Melka, la niña que acogió este verano, en una imagen en julio en la recepción a los niños saharauis en Elche / Áxel Álvarez

De lo que no era consciente esta niña, al igual que otras desde su inocencia, es que este viaje puede marcarles el rumbo de sus vidas y convertirse en una tabla de salvación en el futuro. Hace más de tres décadas miles de niños saharauis salieron por primera vez de los campamentos rumbo a España dentro de este proyecto humanitario que desde los inicios ha ofrecido descanso, alimentación, revisiones médicas y, a veces, la posibilidad de seguir con vida. Para Huria Saleh y Ahmed Salama Salec, por ejemplo, esos veranos marcaron un antes y un después.

Programa específico

Huria aterrizó en Cádiz en un programa específico para niños enfermos hace ahora tres décadas. Llegaba con una grave escoliosis (curvatura anormal de la espina dorsal) y un pronóstico cruel. «Antes de venir me dijeron: o la niña se queda en los campamentos y muere o se la llevan y quizá tenga una oportunidad», recuerda. Pasó de ser motivo de burla su discapacidad, ya que incluso los niños le tiraban piedras, a empezar una nueva vida en España que se tradujo en una sucesión interminable de quirófanos y salas de rehabilitación: operaciones de veinticuatro horas, injertos de sus propias piernas, nueve años de hospital y un rosario de revisiones que en Argelia eran imposibles de afrontar. «Vacaciones en Paz me dio la vida», narra con un nudo en la garganta.

Huria afirma que agradecerá siempre el programa Vacaciones en Paz / Áxel Álvarez

Durante 18 años vivió con una familia española que la acompañó en cada intervención. Su madre viajó cinco veranos para estar a su lado en los momentos críticos. Hoy, con una pensión mínima que complementa con trabajos de limpieza, Huria es monitora del programa en Elche y miembro de la Asociación de Ayuda al Sáhara Occidental. Cada invierno, siempre que puede, regresa a los campamentos para reencontrarse con los suyos.

Estancias

La historia de Ahmed es distinta pero también marcada por este programa. Lleva dos años en España y tenía nueve cuando viajó por primera vez a Cataluña en 1999. Luego vinieron estancias hasta 2005 en Jaén, Málaga, Valencia y en la pedanía ilicitana de La Marina. En cada casa de acogida encontró ropa, alimentos y tanto cariño que siempre se sintió uno más, como ocurrió en el hogar familiar del fotoperiodista de INFORMACIÓN Áxel Álvarez, con quien compartió un verano.

Ahmed, de niño, acogido en una casa de La Marina / Áxel Álvarez

Pese a perder inicialmente el contacto, el ilicitano se reencontró con Ahmed años después en una visita a los campamentos como estudiante de bachiller dentro del proyecto Educación Solidaria Elche-Sáhara. Volvieron a verse en 2022 y desde entonces sigue la amistad en la distancia. «Es un programa muy bueno que saca a los chicos de un infierno. Nacimos sin jugar, como animales en el desierto», expone el joven saharaui desde Ibiza, donde ha logrado residencia temporal con un trabajo como jardinero, aunque lamenta tener que vivir con incertidumbre para que le renueven los papeles como extranjero pese a que su padre tiene nacionalidad española.

Ahmed se reecuentra en el campo de refugiados con el fotoperiodista Áxel Álvarez, con quien compartió la infancia en el programa en Elche / Áxel Álvarez

Reagrupación

Su sueño sería lograr la reagrupación familiar y que su pareja , sus padres y hermanos pudieran salir del campamento. Lleva medio año sin poder verlos y asegura que el contexto político no ayuda y que allí cada vez se hace más duro estar. «Antes se podía comerciar un poco, ahora está todo cerrado y la guerra con Marruecos empeora. Fuera hay drones que matan a la gente en las afueras. Vivir allí es no saber si vas a volver», relata. n