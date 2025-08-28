Luto en Elche por la muerte de uno de los pirotécnicos de la Nit de l'Albà

La muerte este jueves en un trágico accidente laboral de Manuel Ferrández Ruiz, uno de los socios de la Pirotécnica Ferrández, responsable de la Nit de l'Albà, ha sembrado el luto no solo a Redován y a los municipios de la Vega Baja donde la empresa alegraba las fiestas con sus cohetes y palmeras, sino también a Elche donde las fiestas patronales siempre han estado ligadas al sello de esta familia de pirotécnicos humildes y responsables, trabajadores y honestos.

Manuel Ferrández Ruiz, durante una mascletà en la plaza de Luceros de Alicante / RAFA ARJONES

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha utilizado las redes sociales para mostrar su pesar con un mensaje sencillo y una imagen en la cual aparece junto a la concejala de Festejos, Inma Mora, en una de las casetas de fabricación de productos de pirotecnia donde se elaboraban los cohetes para la mágica noche ilicitana.

"Nuestro más sentido pésame, en nombre de toda la corporación, a toda la familia Ferrández por el fallecimiento de Manuel, en un triste accidente producido esta misma mañana. Los Ferrández son desde hace décadas los pirotécnicos responsables de la Nit de l’Albà. Un abrazo muy cariñoso a toda la familia y amigos", dice el post del alcalde de Elche en redes sociales.

Inicio de la Palmera de la Virgen / V. L. Deltell

Otras muestras de condolencia

En el mismo sentido, el PSOE de Elche también ha mostrado su pesar por lo ocurrido y en un comunicado, "quiere trasladar su más sentido pésame por el fallecimiento de Manuel Ferrández Ruiz a su familia y a la Pirotecnia Ferrández tras la explosión sucedida este jueves en las instalaciones de la Pirotécnica Ferrández, en Redován. Los socialistas ponen en valor su inestimable labor —y por extensión, el de la mercantil de la cual era socio— para llenar de luz y color el cielo de Elche durante la Nit de l’Albà y otras tantas celebraciones".