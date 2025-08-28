De moda en Elche: aumentan las visitas infantiles a las Bibliotecas Municipales

Las Bibliotecas Municipales de Elche han registrado un incremento de usuarios infantiles durante el primer semestre de 2025. Entre enero y junio, alrededor de 20.000 niños y niñas han acudido a las secciones infantiles-juveniles de los distintos espacios, tanto en el casco urbano como en las pedanías y el Bibliobús. La cifra supone casi un millar más de visitas respecto al mismo periodo de 2024. La tendencia continúa al alza.

Más de 90.000 usuarios en seis meses

En total, las bibliotecas municipales han recibido más de 90.000 visitas en este tiempo, de las cuales 70.000 corresponden a público adulto. Además de los servicios habituales de consulta y préstamo de libros, revistas y audiovisuales, la Red organiza cada mes una agenda de actividades complementarias para todas las edades.

El bibliobús es una de las acciones que mayor éxito han tenido en Elche en los últimos años / Áxel Álvarez

En el caso de los más pequeños, destacan propuestas como La hora del cuento, que ha reunido a cerca de un millar de menores, junto a presentaciones de libros infantiles, talleres de cine mudo, prácticas de ayudante de biblioteca y lecturas intergeneracionales de abuelos y nietos con poemas de Antonio Machado, en el 150 aniversario de su nacimiento.

Colaboración con centros sociales y escolares

Las bibliotecas colaboran estrechamente con centros sociales de barrios como Altabix, Palmerales, Francesc Cantó o El Pla, ofreciendo actividades y visitas guiadas para los niños y niñas del Ludoclub. Los grupos reducidos permiten una atención personalizada en torno al fomento de la lectura.

A estas iniciativas se suman las visitas escolares, muy frecuentes a lo largo del curso. En este semestre se ha representado el cuentacuentos “Toda semilla tiene su fruto”, con la asistencia de casi 3.000 alumnos de Educación Infantil y primer ciclo de Primaria.

Programación cultural y asociaciones locales

En paralelo, el público adulto cuenta con recitales de poesía, lecturas públicas, exposiciones de documentos singulares, presentaciones de libros, talleres y encuentros con autores locales. Las bibliotecas trabajan además con asociaciones como ASFEME, APSA, CRIS, INTEGRA-T o SENELX, así como con la Concejalía de Mayores y Familia, ofreciendo actividades adaptadas a colectivos en riesgo de exclusión social o con diversidad funcional.

De esta manera, cada mes se realizan visitas personalizadas para mostrar los recursos disponibles y promover la participación cultural. Ejemplos recientes son el documental “¿Te acuerdas de cuando íbamos al cine?”, centrado en la historia del cine en Elche; el homenaje a Antonio Machado en el Día del Libro; o la exposición “Imágenes de la Asunción” en las colecciones de la biblioteca.