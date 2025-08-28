Productores de dátil de Elche alertan de la pérdida del 20% de palmeras in vitro por una planta solar

Si a cualquier turista le preguntan qué es lo que más identifica a Elche casi sin dudas responderá que las palmeras. Se calcula que en toda la ciudad haya más de 200.000 ejemplares tanto en huertos públicos como privados, mientras que sólo unas 5.000 del total (un 2,5%) son datileras seleccionadas en un laboratorio bajo una producción in vitro con el fin de asegurar que el dátil que ofrecen, salvo factores externos, es sabroso y con encaje comercial.

Ahora bien, la falta de rentabilidad en el sector y de ayudas de instituciones, unido a la ausencia de relevo generacional ponen sobre las cuerdas a este cultivo, cada vez más minoritario desde que cerró la estación Phoenix hace ya más de una década. La última muestra se puede apreciar desde hace semanas en la que sería una de las fincas más grandes de palmeras que fueron concebidas con esta fórmula y que queda en el Camp d’Elx, concretamente en Asprillas.

Retirada

En este vivero se han trasplantado recientemente más de 60 ejemplares, con la vista por lo pronto en retirar unas 500 que el propietario trasladará a otro solar para vender a viveristas, posiblemente de fuera de la ciudad, o a particulares. Hay productores que incluso estiman que finalmente puedan retirarse cerca de un millar de estas palmeras que ofrecen la variedad confitera y medjoul, para hacerle hueco a una planta solar mediante cesión del terreno, lo que supondría una pérdida de hasta un 20% de palmeras in vitro que producen este producto ilicitano.

Un productor en el corte oficial de dátiles de Elche / Antonio Amorós

Alegaciones

La actividad fotovoltaica ya se anunció hace dos años, con alegaciones de colectivos ecologistas y vecinos, y, según los cálculos del propietario, podría implantarse en algo más de un año si se da luz verde a las autorizaciones pendientes. Asegura que esta actividad fotovoltaica se va a realizar dentro de los cauces legales fuera del perímetro de amortiguación del Palmeral declarado por la Unesco y que habrá unos lindes de 20 metros para que no haya un impacto paisajístico.

«La salida del dátil en nuestro caso no era rentable porque están trayéndolos de la parte norte de África y nos cuesta más producir que el precio de venta. Soy mayor y ya no estoy por la labor, y mis hijos no quieren continuar tampoco», apunta Pascual Urbán, representante de la cooperativa de productores Datelx y titular de esta explotación que alberga en total más de 1.200 palmeras.

"Hay que colocar el dátil donde se merece"

Desde la asociación de productores de dátil de Elche se muestran en contra de que se arranquen palmeras, incluso aunque no tengan ningún grado de protección como es el caso, y se muestran apenados con la disminución de ejemplares «porque estamos haciendo unos esfuerzos enormes para colocar el dátil donde se merece, luchando a contracorriente mientras por otro lado están los agricultores deshaciéndose de las palmeras, vendiendo y liquidando la oferta del dátil», apostilla Miguel Ángel Sánchez, presidente del colectivo, quien apunta que la tendencia es que los agricultores que un día vieron interés venden palmeras en cuanto adquieren una altura que les obliga a contratar servicios de palmereros cualificados, con lo que los costes llegan a triplicarse y ya no lo ven rentable.

"Espolio genético"

El palmerero ilicitano es consciente de las dificultades del sector y entiende la postura de quienes se ven forzados a abandonar, pero al mismo tiempo es tajante: «Si queremos ser grandes algún día tenemos que tener fincas grandes y así no vamos en la dirección correcta», ya que considera que en los últimos años se viene produciendo un «espolio genético» de la riqueza del Palmeral: «Lo estamos vendiendo a trocitos fuera y es una pérdida identitaria», manifiesta.

Apoyos

Desde las concejalías de Medio Ambiente y Palmeral son conscientes del problema y trasladan que el Ayuntamiento ha negociado con el Consell proponer conjuntamente a la Unión Europea, a través de la oficina que tiene la Comunidad Valenciana en Bruselas, que la palmera datilera tenga ayudas al cultivo, al ser la única a nivel europeo que produce variedades comerciales. Hasta la fecha quedaba fuera de todas las convocatorias por no estar catalogada como arboricultura frutal, con lo que a nivel municipal esperan que pueda llegar financiación directa para el productor ilicitano, según expone José Antonio Román, edil del área.

Porte bajo

De igual forma, manifiesta que falta una profesionalización en el sector, como ocurre con otros cultivos como los de granada mollar, ya que no hay estudios para cultivar de forma más intensiva para llegar a ser más competitivos. El responsable municipal traslada que se está gestionando el traslado a Elche de variedades de palmera de porte bajo que le ahorraría costes a los agricultores en la recolección, todo para incentivar que se exploten más palmáceas.

Desde la Associació per al Desenvolupament Rural del Camp d’Elx trasladan que llevan arrastrando décadas de falta de apoyo institucional al sector. Marga Guilló, directora técnica, recuerda que cuando la Unesco declaró Patrimonio de la Humanidad el Palmeral hace ya 25 años, la candidatura incluía a todo el Palmeral del municipio, «no solo el histórico que rodea la ciudad. Aquello se recortó y, desde entonces, no ha habido una apuesta clara por el Palmeral del campo, ni con ayudas como el cheque verde ni con otros programas», subraya.

Cámaras frigoríficas

La experta señala que al quedarse Elche sin estación experimental los agricultores que invirtieron dinero y esfuerzo en plantar palmeras in vitro «no han podido rentabilizarlo porque se quedaron sin el acompañamiento técnico y sin las cámaras frigoríficas que daban soporte a la producción. Todo se vino abajo», lamenta.

Refiere que en la actualidad «apenas quedan cuatro valientes» que siguen sacando algún rendimiento económico de estas palmeras, y la mayor parte de la rentabilidad se concentra en empresas viveristas. Desde ADR insisten en que la clave es volver a unir «agricultura y paisaje», recuperando la «cultura del oasis que da sentido al Palmeral como seña de identidad», argumenta.