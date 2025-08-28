Santa Pola modifica créditos para mejorar el polígono IN-2

La aprobación de una modificación de créditos para acometer el proyecto de mejora del polígono industrial IN-2 fue lo más interesante que deparó el pleno celebrado este jueves por el Ayuntamiento de Santa Pola, una sesión ligera y sin grandes asuntos que tratar por la cercanía de las fiestas patronales que comienzan este domingo. El acuerdo municipal fue unánime para generar la disponibilidad de 77.606,10 euros que será la aportación municipal al proyecto que tiene un presupuesto de 300.000 euros.

En concreto, el IVACE aportará 222.393,90 euros para un paquete de actuaciones que incluyen la pavimentación y modificación de aceras, para que sean todas accesibles, mejora de la red de agua potable y aumento de la red contra incendios, mejora del alumbrado público, arreglo de las zonas verdes del parque central con la creación de una de zona pícnic y sombreado junto al parque de calistenia, y por último la instalación de nueva cartelería para la señalización informativa y vial.

Fiestas locales para 2026

Se han aprobado las dos fiestas locales para el próximo año 2026, que serán las tradicionales del 16 de julio, Virgen del Carmen, y el 8 de septiembre, Virgen de Loreto. En el capítulo económico, se dio cuenta del informe de cumplimiento de la Ley de Medidas de Lucha contra la Morosidad y del cálculo del período medio de pago en el segundo trimestre, que establece en 26,66 días el tiempo medio que pasa desde que un proveedor presenta una factura hasta que la cobra.

El pleno finalizó con las felicitaciones y los buenos deseos entre los concejales de la corporación municipal de cara a las fiestas patronales que comenzarán la noche del próximo domingo.