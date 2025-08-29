Un aparatoso accidente entre un autobús pedáneo y un turismo en Elche deja dos heridos leves
El siniestro, del que todavía se investigan las causas, se produjo en la CV-851, a la altura de la urbanización Los Limoneros
L. Giménez
La noche de este viernes se registró un accidente de tráfico en Elche en el que se vieron implicados un autobús pedáneo y un turismo. El siniestro se produjo alrededor de las 22.00 horas en la CV-851, a la altura de la urbanización Los Limoneros, cuando el autocar circulaba en dirección a Arenales del Sol, y obligó a cortar parcialmente la vía durante varios minutos, generando gran expectación entre vecinos y conductores, con varios vehículos detenidos en la zona.
Primeros auxilios y control del tráfico
Una ambulancia fue la primera en llegar, en torno a las 22.30 horas, y atendió a los heridos en el lugar. Según fuentes consultadas, el balance provisional es de dos personas heridas leves. Ante la ausencia inicial de agentes, uno de los sanitarios se vio obligado a situarse en la calzada para regular el tráfico y evitar nuevos incidentes.
Llegada de las fuerzas de seguridad
Dos vehículos de la Policía Local de Elche y la Guardia Civil se personaron en la zona poco después, alrededor de las 22.40 horas. Según apuntaron agentes municipales, la demora se debió a las retenciones registradas en las inmediaciones del estadio Martínez Valero, tras la finalización del encuentro entre el Elche CF y el UD Levante, que complicó la llegada de los efectivos.
Las causas del siniestro se encuentran bajo investigación. Entre las diligencias practicadas, se incluyen las pruebas de alcoholemia y drogas a los conductores, dentro del protocolo habitual en este tipo de accidentes.
Posible presencia de un animal
Durante la intervención, un conductor que circulaba por la zona se detuvo para preguntar si una perra negra podría haber cruzado la calzada en el momento del accidente. Este extremo no ha sido confirmado y, por ahora, la Policía mantiene todas las hipótesis abiertas.
El siniestro se salda por el momento con dos heridos leves y daños materiales en ambos vehículos. La investigación continúa abierta para esclarecer lo ocurrido en este tramo de la CV-851.
- Los ciberterroristas piden por escrito un rescate millonario al Ayuntamiento de Elche
- El Ayuntamiento de Elche confirma el chantaje y contrata una empresa externa
- Máxima expectación en Elche ante el primer viaje de las tortugas de Arenales del Sol
- El PSOE exige medidas al alcalde de Elche ante los problemas que se generan tras el cierre de una discoteca
- El Ayuntamiento de Elche cumple cinco días desde el ciberataque sin comparecencias públicas
- Plazos suspendidos, trámites imposibles: Elche atrapada en un ciberataque sin precedentes
- Elche aguarda con ilusión el nacimiento de las tortugas de la playa de Arenales
- Vive las fiestas de Santa Pola, declaradas este año de Interés Turístico Autonómico