El Ayuntamiento de Elche recupera los teléfonos pero desconoce si le han robado datos

El concejal de Innovación, Claudio Guilabert, ofreció este viernes las primeras explicaciones públicas sobre el ciberataque sufrido por el Ayuntamiento de Elche el pasado lunes, a las 8.53 horas, aunque funcionarios que trabajaban conectados desde sus casas observaron ya el domingo que algo no iba bien, lo que atribuyeron a sus propios equipos. El edil, junto al responsable de Seguridad de la Policía Local, el comisario José Fernández Villafranca; y la responsable de Seguridad del Ayuntamiento, Asunción Brotons, trataron de lanzar un mensaje de «normalidad», aunque lo cierto y verdad es que lo único que ya funciona como tal son los teléfonos de todos los departamentos porque se desconectaron cuando se ordenó apagar los ordenadores para evitar la propagación del virus. Este es así porque son IP, diseñados para usar tecnología de Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP) a través de una red de datos, a diferencia de los teléfonos tradicionales que usan señales analógicas.

Los técnicos han creado una «red segura» para conectar los PCs, pero se desconoce si hay daños o pérdida de información, cuándo estará activa y para qué servicios básico entre todas las necesidades

Quizá eso dé una dimensión de a qué se enfrenta el Ayuntamiento de Elche, que considera «un hito» el haber creado una red segura gracias a la cual la próxima semana espera poder poner en servicio ordenadores que permitan servicios esenciales como atención a la ciudadanía. Ahora bien, no se sabe ni qué servicios ni cuándo porque a día de hoy se desconoce si los datos guardados en servidores tanto físicos como en la nube (cloud) están intactos, han sido manipulados o bien han sido sustraídos. Ahora bien, aseguraron que existen copias de seguridad.

Como INFORMACIÓN publicó, el ataque fue de tipo ransomware y encriptó todos los ordenadores de forma que se propaga a través de la red de forma exponencial. Villafranca aseguró que la reacción rápida para atajar el problema ha sido lo más valioso, aunque estos códigos maliciosos pueden entrar en cuestión de milisegundos hasta sus objetivos. Lo dicho por el comisario contrasta con otras informaciones, recabadas por el diario entre los funcionarios que aseguran que hasta media mañana, sobre las 11 horas, no hubo una reacción real cuando se valoró la gravedad del problema, cuando les dijeron que apagaran sus ordenadores y cerraran sus correos. Es decir, más de dos horas después. Una cuestión que ahora queda en un segundo plano porque no es ya lo importante sino resolver el problema.

Otros ataques

Los responsables de seguridad evitaron relacionar este ataque con otros sufridos por otros ayuntamientos, caso de La Vila, donde también se solicitó un rescate o dar detalles sobre la cantidad reclamada al ayuntamiento por liberar los equipos -algo que Villafranca tachó de «chantaje»-. Solo admitieron que han recibido una nota, no se sabe en qué formato, y que se entregó en la Comisaría. Los responsables municipales precisamente se escudaron en que investigadores en ciencia forense informática están analizando el problema para negarse a contestar a cualquier cuestión referente al origen del problema, cómo entró el código malicioso o por qué no se detectó por los sistemas de seguridad. Tampoco si se va a pedir algún tipo de responsabilidad a la empresa adjudicataria del servicio, si esta está colaborando en buscar una solución, si existe la posibilidad de que la nueva «red segura» puede ser atacada como la actual o si se ha buscado algún parche informático. Preguntas que quedan en el aire mientras el concejal admitió que los plazos administrativos siguen paralizados; es decir, que el Ayuntamiento no tiene la menor capacidad para gestionar un solo documento, aunque se quiera decir lo contrario porque la mesa de contratación se haya podido celebrar... aunque de forma analógica porque no se puede de forma digital. Guilabert dio a entender que se va a seguir adelante con las inversiones aunque el problema nadie sea capaz de decir cuándo se resolverá o qué se hará para pagar a proveedores o facturas. La nómina de los trabajadores se abonó este viernes en lo que ha resultado un esfuerzo ímprobo porque lo que no cabe duda es que el esfuerzo que se está haciendo es máximo en un mundo que la mayor parte de los responsables municipales desconocen.De hecho, Guilabert afirmó que se ha contratado a un experto para que les diga cómo tienen que construir este nuevo sistema que gestione la red municipal, al tiempo que otros organismos públicos, como el Centro Criptológico Nacional, el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y el Centro de Seguridad TIC de la Comunidad Valenciana están trabajando de forma coordinada con el Ayuntamiento ilicitano. «Todas las operaciones realizadas por el personal municipal y las empresas contratadas se lleva a cabo bajo la supervisión y tutela de los organismos estatales».

Reunión de trabajo en el Ayuntamiento de Elche este viernes / INFORMACIÓN

Dependencia

Otro ejemplo de hasta qué punto existe una dependencia en el Ayuntamiento de Elche, como en cualquier otra administración, de los medios informáticos es que la Policía Local no puede trabajar con las PDA’s, unos dispositivo electrónicos portátiles que combinan funciones de ordenador de mano que les sirven no solo para consultas sino también para gestionar las multas porque estaban también conectadas a los servidores. Se ha tenido que volver a los boletines de sanciones a mano, como ya publicó el diario.