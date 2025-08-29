Costas prohíbe el III Certamen de Habaneras del Pinet y Elche lo traslada al parking de la entrada

La playa ilicitana de El Pinet ha vivido esta mañana un episodio calificado por vecinos como "kafkiano" y "sinsentido" de lucha entre administraciones. Después de dos años organizando junto a la histórica Torre vigía el Certamen de Habaneras del Pinet -en 2018 ya se celebraba a nivel vecinal-, con escenario montado y centenares de sillas para el público, a la tercera ha surgido el conflicto. Y lo ha hecho cuando ya todo estaba montado. Y custodiado, por cierto, por la Policía Local de Elche.

Dos técnicos de la Dirección General de Costas (Ministerio par la Transición Ecológica) -que se han negado a hacer declaraciones a este medio de comunicación- han acudido a la zona y han reclamado la retirada del escenario, el grupo electrógeno, la iluminación y cuatro baños portátiles, montaje que anoche se instaló para que hoy, a las 21 horas, se celebrara el tradicional evento. Los ayuntamientos de Elche y Crevillent se encargaban de la organización y de las dotaciones de servicios y decidían, tras el incidente, montar de nuevo todo en una ubicación distinta, en el aparcamiento asfaltado de la entrada a la playa del Pinet.

Desmontaje del escenario y de otros elementos tras la intervención de Costas en El Pinet / INFORMACIÓN

El conflicto por el escenario

La explicación que han dado los técnicos del Ministerio, según fuentes presenciales, ha sido que "el escenario y el resto de elementos no se pueden instalar junto a la torre porque se trata de zona marítimo-terrestre". El quid de la cuestión debe estar en si existía o no autorización previa. Al haberlo prohibido de esta forma se presupone que no, ya que en otras zonas costeras se realizan eventos culturales y festivos en la playa. Por ejemplo, el Festival de Cine de Elche en Arenales del Sol, sin ir más lejos.

Malestar vecinal y lectura política

Entre los vecinos también se palpaba su "hartazgo" por la forma de actuar de la Administración Estatal. "Esta manera de impedirnos realizar nuestro certamen musical, junto al episodio desagradable al negarle al alcalde de Elche la posibilidad de instalar iluminación pública, son dos claros ejemplos del modus operandi de Costas hacia nosotros", señalaban a este diario.

Vehículos donde llegaron los dos técnicos de Costas a la playa del Pinet este viernes por la mañana / INFORMACIÓN

El futuro del certamen

Al final, lo cierto es que el Ayuntamiento de Elche accedía a la exigencia de Costas y levantaba el escenario y desalojaba el lugar.

A continuación, técnicos municipales y del Ministerio acudían a la zona del aparcamiento asfaltado a la entrada a la playa para ver si allí sí se podría realizar el acto. Los responsables de Costas habrían dado su visto bueno y, tras comentar el asunto entre las responsables de Cultura de Elche y Crevillent, se aprobó la nueva ubicación.

El parking está fuera del dominio marítimo terrestre. Hacerlo allí, por tanto, no tiene el impedimento de Costas ni tampoco requiere su autorización. En conclusión, el III Certamen de Habaneras del Pinet se realiza esta noche, a las 21 horas como estaba previsto, pero en una ubicación distinta, a la entrada de la playa del Pinet.