Elche abre la preinscripción a 284 talleres sociales y cívicos

Este próximo lunes 1 de septiembre arranca el plazo de preinscripción para los talleres del Servicio de Acción Comunitaria en los centros sociales y cívicos de Elche y sus pedanías. La Concejalía de Acción Social ha anunciado que para el curso 2025-2026 se ofertarán 284 talleres, lo que supone 25 más que en la pasada edición, de los cuales 258 serán de carácter anual y 26 de tipo trimestral.

Fechas y modalidades de inscripción

El plazo para los cursos anuales se prolongará hasta el 26 de septiembre y las solicitudes podrán tramitarse a través de la web municipal www.elche.es/animacion-sociocultural. En cuanto a los talleres trimestrales, la inscripción se abrirá en tres fechas específicas: el 3 de octubre, el 1 de diciembre y el 23 de marzo.

La concejala de Acción Social, Celia Lastra, destacó que, para facilitar la gestión, entre el 8 y el 23 de septiembre, de 9.00 a 13.00 horas, se habilitarán puntos de apoyo presencial en los siguientes centros: Plaza Barcelona, Mª Teresa Sempere (antiguo Polivalente de Carrús), La Llotja, El Raval, Salvador Allende, La Hoya, El Altet, Las Bayas, Torrellano, La Marina, Perleta, Valverde y Arenales del Sol.

Cartel anunciador de los Talleres Sociales de Acción Comunitaria de Elche / INFORMACIÓN

Sorteo y listas de espera

Según explicó la edil, “una vez finalizado el plazo de preinscripción, se realizará un sorteo entre todas las solicitudes. A partir del 30 de septiembre, las listas de espera estarán disponibles en los tablones de anuncios de los centros sociales y en la página web municipal”.

Lastra también quiso tranquilizar a la ciudadanía respecto al proceso digital: “no va a haber ningún problema con la preinscripción a través de la web municipal”.

Programación y novedades

El programa de talleres abarca una amplia gama de actividades: baile individual y en pareja, yoga, zumba, sevillanas, gimnasia para mayores, habilidades personales, manualidades, costura, customización, bolillos, esparto, palma blanca, cerámica, pintura, taichí, estimulación cognitiva, jardinería, guitarra, canto, dibujo y teatro.

Como novedad, y en respuesta a la demanda ciudadana, se incorpora el taller de pilares, que será impartido en varios centros sociales del municipio. El inicio de las clases está previsto para el 15 de octubre de 2025 y finalizarán el 19 de junio de 2026.

Los folletos informativos con todos los detalles ya están disponibles tanto en los centros sociales y en las oficinas OMAC, como en la web municipal. “Agradecemos un año más la excelente acogida que tienen los talleres sociales por parte de la ciudadanía”, subrayó Lastra.