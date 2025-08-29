La Generalitat invierte casi un millón de euros en la residencia de Jubalcoy en Elche

El Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS), organismo dependiente de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales de la Generalitat Valenciana, ha destinado cerca de un millón de euros, en concreto 971.000 euros, a obras de acondicionamiento y modernización de la residencia Jubalcoy de Elche, que cuenta con 40 plazas para personas con discapacidad intelectual. Nueva inversión para este necesitado centro de atención ilicitano.

Obras y actuaciones de mejora

La intervención incluye la sustitución de ventanas por modelos más seguros y eficientes, la reparación de desperfectos y la instalación de barandillas de seguridad en el tejado. Dentro del edificio, se han remodelado aseos para hacerlos más accesibles, además de dotarlos de nuevos saneamientos.

Imagen desde el exterior de la residencia de Jubalcoy en Elche / INFORMACIÓN

También se ha construido un acceso directo a los comedores desde el edificio principal, lo que evita tener que salir al exterior como ocurría hasta ahora. Entre las mejoras, se han incorporado un nuevo grupo electrógeno y se han actualizado las cámaras frigoríficas, “tan importantes para la conservación de alimentos en un centro que funciona en régimen residencial donde las personas usuarias están las 24 horas”.

Un equipo multidisciplinar

La residencia Jubalcoy dispone de una plantilla de 62 profesionales. Entre ellos se incluyen personal de dirección, trabajo social, fisioterapeuta, tres enfermeros, dos terapeutas ocupacionales, dos responsables de turno, una gobernanta, diez ayudantes de residencia, 37 cuidadores, dos cocineros y personal de administración y mantenimiento.

La directora general del IVASS, María José Rico, destacó que “la residencia Jubalcoy ofrece a las personas usuarias asistencia integral especializada, alojamiento y manutención, así como programas terapéuticos y actividades”, al tiempo que subrayó “el servicio que se presta a las familias, proporcionándoles orientación y apoyo para que puedan tener un mayor bienestar y calidad de vida”.

Red de recursos en Elche

Además de Jubalcoy, el IVASS cuenta en Elche con otros cuatro centros de atención diurna para personas con discapacidad intelectual: el centro de día Els Garrofers, con 40 plazas, y los centros ocupacionales Altabix, Carrús y La Tramoia, que suman 206 plazas.

Rico recordó que “estamos trabajando por unos recursos más inclusivos, abiertos a la comunidad, y centrados en la prestación de apoyos a las personas usuarias favoreciendo su autonomía y desarrollo personal”. Asimismo, señaló que “las obras que se están acometiendo en Jubalcoy responden a un plan de mejora que estamos desarrollando en los centros y servicios de la entidad”, cuyo objetivo es “optimizar y adecuar los equipamientos a las necesidades de las personas usuarias y del personal que las atiende”.

La directora general reiteró el compromiso del Consell con las personas con discapacidad intelectual y sus familias, garantizando que “desde el IVASS y la Vicepresidencia primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda seguiremos trabajando para que dispongan de una red pública de recursos con espacios más accesibles y dotándolos de los medios técnicos que precisa el personal para poder desempeñar sus funciones”.