La Glorieta de Santa Pola acogerá seis noches de música joven en fiestas

La Glorieta se convertirá en el epicentro de la fiesta durante las noches del 1 al 6 de septiembre, con la puesta en marcha de “Nits de Festa a la Glorieta”, un programa alternativo dirigido a los jóvenes que completará la oferta de las barracas festeras y los conciertos en vivo previstos en el mercado. Este viernes también se daba a conocer que las fiestas recuperarán el concurso de calderos este año (ver programa de actos).

Una alternativa tras la renuncia de Pescadores

En un primer momento estaba previsto que la Comparsa Pescadores gestionara la barraca municipal con una propuesta en el Parque Sorolla. Sin embargo, al no poder materializarse, la Concejalía de Fiestas decidió impulsar esta nueva iniciativa en la Glorieta, donde habrá sesiones de DJ, atracciones y talleres hasta las tres de la madrugada.

En el entorno de la Glorieta de Santa Pola se desarrollan buena parte de los actos de las fiestas / Alex Domínguez / ALEX DOMINGUEZ

Las barracas tradicionales

Este año se instalarán cuatro barracas festeras: la de la comparsa Almogàvers en la calle Deán Llópez, la de Beduinos en la carpa lateral del Castillo, la de Llaganyosos en la calle Canalejas y la de la Tercera Edad en el Palmeral.

De esta forma, la programación mantiene su espíritu tradicional mientras se abre un espacio diferenciado para el ocio nocturno juvenil.

Conciertos en el mercado

El programa “Mercat en Festes” traerá actuaciones en la plaza del Maestro Quislant. El día 1 y el 2 será el turno del grupo Lady Marian, mientras que el 5 de septiembre se subirá al escenario la banda Chamán. Todos los conciertos arrancarán a las 23:59 horas.

Con esta combinación de barracas, música en vivo y actividades en la Glorieta, la Concejalía de Fiestas busca un programa equilibrado que integre a distintos públicos durante las celebraciones.